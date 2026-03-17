Bugün maç var mı? 17 Mart Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
17 Mart Salı akşamı spor tutkunları için adeta bir görsel şölen yaşanacak. Futbol ve basketbol karşılaşmaları, liglerdeki kritik puan mücadeleleri ve şampiyonluk yarışları ekranları dolduracak. Taraftarlar, hangi maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanallardan canlı olarak izlenebileceğini araştırırken, akşamın öne çıkan müsabakaları gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Peki, bugün maç var mı? 17 Mart Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
YAYINLAR
- 20:00 – Fenerbahçe vs Gaziantep FK – BeIN Sports 1 – Canlı
- 20:45 – Sporting Lisbon vs Bodo/Glimt – Tabii Tabii – Canlı
- 22:15 – Olympiakos vs Fenerbahçe Beko – S Sport Plus – Canlı
- 23:00 – Arsenal vs Bayer Leverkusen – Tabii Tabii – Canlı
- 23:00 – Chelsea vs PSG – Tabii Tabii – Canlı
- 23:00 – Manchester City vs Real Madrid – Tabii Tabii – Canlı