Bugün maç var mı? 15 Aralık Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Süper Lig'de milli aranın sürdüğü bu dönemde, spor gündemi akşamki milli maçlara kilitlenmiş durumda. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubundaki konumunu netleştirecek kritik bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Alternatif bir heyecan ve taktik analizi merakla bekleniyor. Peki, bugün maç var mı? 15 Aralık Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
15 Aralık 2025 futbol programı, sporseverler için heyecan dolu gelişmeleri beraberinde getiriyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında sahaya çıkacak takımlar, gruplardaki sıralamalarını belirleyecek kritik maçlara odaklanıyor. Günün öne çıkan mücadelesinde dengeler sürekli değişebilirken, form durumları birbirine yakın ekiplerin rekabeti izleyicilerde merak uyandırıyor. Maç saatleri, olası 11'ler, canlı skor ve önemli notlar haberin devamında sunuluyor.
YAYINLAR
- 08:00 – A Spor : Sabah Sporu (Futbol)
- 08:00 – TRT Spor : İlk Baskı (Futbol)
- 10:00 – BeIN Haber : beIN Sabah (Futbol)
- 10:25 – TRT Spor : Spor Bülteni (Futbol)
- 11:00 – A Spor: Spor Ajansı (Futbol)
- 11:00 – TRT Spor: Spor Manşet (Futbol)
- 12:30 – TRT Spor: Gün Ortası (Futbol)
- 13:30 – TRT Spor: Süper Lig Maç Özetleri (Futbol)
- 14:00 – A Spor: Gün Ortası (Futbol) – Canlı
- 15:00 – FB TV: Fenerbahçe-Konyaspor (Futbol)
- 15:00 – A Spor: Spor Gündemi (Futbol)
- 16:00 – TRT Spor Web: Gündem Futbol (Futbol)
- 18:00 – BeIN Haber : beIN Ana Haber (Futbol)
- 18:00 – TRT Spor: Spor Merkezi (Futbol)
- 18:00 – A Spor: Ana Haber (Futbol) – Canlı
- 20:00 – BeIN Sports 2: Sakaryaspor - Hatayspor (Futbol)
- 20:00 – A Spor: Skorbord (Futbol) – Canlı
- 20:00 – BeIN Sports 1: Fenerbahçe - Konyaspor (Futbol) – Canlı
- 20:00 – TRT Spor: Sakaryaspor - Hatayspor (Futbol)
- 20:45 – A Spor: Devre Arası (Futbol)
- 21:00 – A Spor: Skorbord (Futbol)
- 22:00 – A Spor: 90+1 (Futbol) – Canlı
- 22:00 – TRT Spor: Stadyum (Futbol) – Canlı
- 22:30 – S Sport Plus: Castellon - Mirandes / La Liga 2 (Futbol) – Canlı
- 22:45 – S Sport Plus: Roma - Como / Serie A (Futbol) – Canlı
- 23:00 – S Sport Plus: Rayo Vallecano - Real Betis / La Liga (Futbol) – Canlı
- 23:00 – S Sport: Rayo Vallecano - Real Betis (Futbol) – Canlı
- 23:00 – BeIN Sports 3: Manchester United - Bournemouth (Futbol) – Canlı
- 23:45 – S Sport Plus: Porto - Estrela / Portekiz Ligi (Futbol) – Canlı