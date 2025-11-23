Futbol dünyası bugün adeta bir şölen yaşanacak. 23 Kasım Pazar günü, hem Türkiye'den hem de Avrupa'nın önde gelen liglerinden birbirinden heyecanlı maçlar sahne alacak. Spor tutkunları, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Almanya Bundesliga, İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Hollanda Eredivisie ve Fransa Ligue 1 karşılaşmalarını yakından takip edebilecek. Peki, Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 23 Kasım Pazar maç programı!

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün oynanacak maçlar arasında hem üst düzey ligler hem de genç futbol organizasyonları yer alıyor. Saatlere ve yayın kanallarına göre detaylı program ise şöyle:

TRENDYOL 1. LİG

13:30 Ümraniyespor - Bodrumspor | TRT Spor

13:30 Iğdırspor - Erzurumspor | Bein Sports Max 1

16:00 Vanspor - Keçiörengücü | TRT Spor

19:00 Esenler Erokspor - Sivasspor | TRT Spor

TRENDYOL SÜPER LİG

14:30 Göztepe - Kocaelispor | Bein Sports 2

17:00 Beşiktaş - Samsunspor | Bein Sports 1

17:00 Alanyaspor - Kasımpaşa | Bein Sports 2

TFF ELİT LİGLERİ

15:00 Ç.Rizespor - Fenerbahçe (U19) | Yayın Yok

15:00 Fenerbahçe - Pendikspor (U15) | FB TV

ALMANYA BUNDESLIGA & BUNDESLIGA 2

15:30 Kaiserslautern - Holstein Kiel | Tivibu Spor 4

15:30 Karlsruhe - Elversberg | Tivibu Spor 3

17:30 Leipzig - Werder Bremen | Tivibu Spor 2

17:30 Hoffenheim - Bayern Münih (Kadınlar Bundesliga) | W-Sport

19:30 St.Pauli - Union Berlin | Tivibu Spor

HOLLANDA EREDIVISIE

14:15 Heerenveen - AZ Alkmaar | Tivibu Spor 2

16:30 Feyenoord - NEC Nijmegen | Tivibu Spor

İTALYA SERIE A

14:30 Verona - Parma | S Sport 2

17:00 Cremonese - Roma | S Sport 2

22:45 Inter - Milan | S Sport 2, Tivibu Spor 1

İSPANYA LA LIGA

16:00 Real Oviedo - Rayo Vallecano | S Sport

18:15 Real Betis - Girona | S Sport

23:00 Elche - Real Madrid | S Sport

FRANSA LIGUE 1

17:00 Auxerre - Lyon | Bein Sports 4

19:15 Brest - Metz | Bein Sports / beIN Connect

19:15 Nantes - Lorient | Bein Sports 4

19:15 Toulouse - Angers | Bein Sports Max 2

22:45 Lille - Paris FC | Bein Sports 4

İNGİLTERE PREMIER LİG

17:00 Leeds United - Aston Villa | Bein Sports 3

19:30 Arsenal - Tottenham | Bein Sports 3

BREZİLYA SERIE A

22:00 Sao Paulo - Juventude | Spor Smart

Bu program, futbol tutkunları için hem Türkiye hem de Avrupa liglerini tek bir çatı altında sunuyor. Taraftarlar, maçları TRT Spor, Bein Sports, Tivibu Spor, S Sport ve Spor Smart üzerinden canlı takip edebilir.