Futbolseverler için bugün, 23 Kasım Pazar, adeta bir futbol şöleni yaşanacak! Türkiye'den Trendyol Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmalarından Avrupa'nın önde gelen liglerindeki heyecan verici maçlara kadar gün boyu birçok mücadele ekrana gelecek. Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 23 Kasım Pazar maç programı haberimizde!
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Bugün oynanacak maçlar arasında hem üst düzey ligler hem de genç futbol organizasyonları yer alıyor. Saatlere ve yayın kanallarına göre detaylı program ise şöyle:
TRENDYOL 1. LİG
13:30 Ümraniyespor - Bodrumspor | TRT Spor
13:30 Iğdırspor - Erzurumspor | Bein Sports Max 1
16:00 Vanspor - Keçiörengücü | TRT Spor
19:00 Esenler Erokspor - Sivasspor | TRT Spor
TRENDYOL SÜPER LİG
14:30 Göztepe - Kocaelispor | Bein Sports 2
17:00 Beşiktaş - Samsunspor | Bein Sports 1
17:00 Alanyaspor - Kasımpaşa | Bein Sports 2
TFF ELİT LİGLERİ
15:00 Ç.Rizespor - Fenerbahçe (U19) | Yayın Yok
15:00 Fenerbahçe - Pendikspor (U15) | FB TV
ALMANYA BUNDESLIGA & BUNDESLIGA 2
15:30 Kaiserslautern - Holstein Kiel | Tivibu Spor 4
15:30 Karlsruhe - Elversberg | Tivibu Spor 3
17:30 Leipzig - Werder Bremen | Tivibu Spor 2
17:30 Hoffenheim - Bayern Münih (Kadınlar Bundesliga) | W-Sport
19:30 St.Pauli - Union Berlin | Tivibu Spor
HOLLANDA EREDIVISIE
14:15 Heerenveen - AZ Alkmaar | Tivibu Spor 2
16:30 Feyenoord - NEC Nijmegen | Tivibu Spor
İTALYA SERIE A
14:30 Verona - Parma | S Sport 2
17:00 Cremonese - Roma | S Sport 2
22:45 Inter - Milan | S Sport 2, Tivibu Spor 1
İSPANYA LA LIGA
16:00 Real Oviedo - Rayo Vallecano | S Sport
18:15 Real Betis - Girona | S Sport
23:00 Elche - Real Madrid | S Sport
FRANSA LIGUE 1
17:00 Auxerre - Lyon | Bein Sports 4
19:15 Brest - Metz | Bein Sports / beIN Connect
19:15 Nantes - Lorient | Bein Sports 4
19:15 Toulouse - Angers | Bein Sports Max 2
22:45 Lille - Paris FC | Bein Sports 4
İNGİLTERE PREMIER LİG
17:00 Leeds United - Aston Villa | Bein Sports 3
19:30 Arsenal - Tottenham | Bein Sports 3
BREZİLYA SERIE A
22:00 Sao Paulo - Juventude | Spor Smart
Bu program, futbol tutkunları için hem Türkiye hem de Avrupa liglerini tek bir çatı altında sunuyor. Taraftarlar, maçları TRT Spor, Bein Sports, Tivibu Spor, S Sport ve Spor Smart üzerinden canlı takip edebilir.