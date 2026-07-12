Haberler

Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 12 Temmuz Pazar bu akşam Dünya Kupası maçı var mı, hangi maçlar var?

Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 12 Temmuz Pazar bu akşam Dünya Kupası maçı var mı, hangi maçlar var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

12 Temmuz 2026 Pazar günü spor gündemini takip edenler, "Bugün Dünya Kupası maçı var mı?" ve "12 Temmuz Pazar bu akşam hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor. Dünya Kupası, Voleybol Milletler Ligi (VNL) ve hazırlık maçlarının yer aldığı günün programı, sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte 12 Temmuz Pazar gününün maç takvimi.

12 Temmuz 2026 Pazar günü spor gündemini takip edenler, gün boyunca oynanacak karşılaşmaların programını araştırıyor. Özellikle Dünya Kupası maçları, Voleybol Milletler Ligi karşılaşmaları ve hazırlık maçları, sporseverlerin en çok merak ettiği organizasyonlar arasında yer alıyor. Peki, Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 12 Temmuz Pazar bu akşam Dünya Kupası maçı var mı, hangi maçlar var? Detaylar...

BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?

12 Temmuz 2026 Pazar günü Dünya Kupası kapsamında iki karşılaşma oynandı. Günün ilk saatlerinde başlayan mücadeleler tamamlandı.

Dünya Kupası maç programı şu şekilde:

12 Temmuz 2026 Pazar | Saat 00.00: Norveç - İngiltere (Tamamlandı)

12 Temmuz 2026 Pazar | Saat 04.00: Arjantin - İsviçre (Tamamlandı)

12 Temmuz Pazar günü Dünya Kupası programında yer alan karşılaşmalar tamamlanmış durumda bulunuyor.

12 TEMMUZ PAZAR BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

12 Temmuz 2026 Pazar günü spor takviminde Dünya Kupası maçlarının ardından voleybol ve futbol hazırlık karşılaşmaları yer alıyor.

Voleybol

Milletler Ligi (VNL)

09:30 | Türkiye - Tayland

Hazırlık Maçları

18:00 | Kasımpaşa – İstanbulspor

12 Temmuz Pazar gününün maç programında yer alan karşılaşmalar bu şekilde sıralanıyor. Dünya Kupası mücadeleleri tamamlanırken, gün içerisinde Voleybol Milletler Ligi karşılaşması ve futbol hazırlık maçı spor gündeminde yer almaya devam ediyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor

Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
ABD'li Senatör Graham'ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde

Senatörün Türkiye'ye dair son sözleri gündem oldu
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi

Kılıçdaroğlu'na bir büyük şok daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti

Arap ülkesinin kaderini değiştiren isim hayatını kaybetti
Vergi borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor

Borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı sürüyor, son tarihi kaçırmayın
Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti

Binlercesi kara yolunu istila etti! Sürücüler neye uğradığın şaşırdı
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü

ABD'li senatör ölümünden saatler önce bakın hangi liderle görüştü
Özbekistan'dan 33 yıl sonra tarihi karar! O harfler resmen değişiyor

33 yıl sonra tarihi karar! Türkçe harfler kullanılacak
Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan jet açıklama geldi

Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan apar topar açıklama geldi
İstanbul'da infial yaratan olay! 3 çocuk kadına sokak ortasında kabusu yaşattı

İnfial yaratan olay! 3 çocuk kadına sokak ortasında kabusu yaşattı