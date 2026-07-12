12 Temmuz 2026 Pazar günü spor gündemini takip edenler, gün boyunca oynanacak karşılaşmaların programını araştırıyor. Özellikle Dünya Kupası maçları, Voleybol Milletler Ligi karşılaşmaları ve hazırlık maçları, sporseverlerin en çok merak ettiği organizasyonlar arasında yer alıyor. Peki, Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 12 Temmuz Pazar bu akşam Dünya Kupası maçı var mı, hangi maçlar var? Detaylar...

BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?

12 Temmuz 2026 Pazar günü Dünya Kupası kapsamında iki karşılaşma oynandı. Günün ilk saatlerinde başlayan mücadeleler tamamlandı.

Dünya Kupası maç programı şu şekilde:

12 Temmuz 2026 Pazar | Saat 00.00: Norveç - İngiltere (Tamamlandı)

12 Temmuz 2026 Pazar | Saat 04.00: Arjantin - İsviçre (Tamamlandı)

12 Temmuz Pazar günü Dünya Kupası programında yer alan karşılaşmalar tamamlanmış durumda bulunuyor.

12 TEMMUZ PAZAR BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

12 Temmuz 2026 Pazar günü spor takviminde Dünya Kupası maçlarının ardından voleybol ve futbol hazırlık karşılaşmaları yer alıyor.

Voleybol

Milletler Ligi (VNL)

09:30 | Türkiye - Tayland

Hazırlık Maçları

18:00 | Kasımpaşa – İstanbulspor

12 Temmuz Pazar gününün maç programında yer alan karşılaşmalar bu şekilde sıralanıyor. Dünya Kupası mücadeleleri tamamlanırken, gün içerisinde Voleybol Milletler Ligi karşılaşması ve futbol hazırlık maçı spor gündeminde yer almaya devam ediyor.