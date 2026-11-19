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19 Kasım Perşembe akşamı Türk temsilcileri farklı branşlarda sahne alıyor. Euroleague'de Fenerbahçe Tarfin, saat 22.30'da İtalya'da Olimpia Milano'nun konuğu olacak. Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde ise Galatasaray Daikin, saat 19.00'da deplasmanda Zeren Spor ile karşılaşacak. Futbolda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde beş karşılaşma oynanacak. Euroleague'de ayrıca Paris - Hapoel Tel Aviv ve Valencia Basket - Virtus Bologna maçları yer alıyor. Bu akşam kimin maçı var, Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Galatasaray voleybol maçı saat kaçta ve maçlar şifresiz mi soruları akşam saatlerinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte 19 Kasım Perşembe bu akşamki maçlar ve yayın bilgileri.

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

19 Kasım Perşembe akşamı Trendyol Süper Lig'de maç bulunmuyor. Ligde 12. hafta karşılaşmaları 21 ve 22 Kasım'da oynanacak. Bu akşam basketbolda Fenerbahçe Tarfin, voleybolda ise Galatasaray Daikin sahne alacak.

19 KASIM PERŞEMBE BU AKŞAMKİ MAÇLAR

Bu akşam oynanacak maçlar şöyle:

19.00 Zeren Spor - Galatasaray Daikin (Kadınlar Kupa Voley Çeyrek Final)

20.45 Austria Vienna - Bayern Münih (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

20.45 Paris FC - Koge (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

22.30 Olimpia Milano - Fenerbahçe Tarfin (Euroleague)

22.45 Paris - Hapoel Tel Aviv (Euroleague)

23.00 Valencia Basket - Virtus Bologna (Euroleague)

23.00 Arsenal - Lyon (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

23.00 Barcelona - Servette (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

23.00 Benfica - Roma (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

OLİMPİA MİLANO - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague'de Fenerbahçe Tarfin, İtalya'da Olimpia Milano'ya konuk olacak. Saat 22.30'da başlayacak karşılaşma, Euroleague'in Türkiye'deki yayıncısı S Sport platformlarından canlı olarak takip edilebilecek. Euroleague maçları S Sport ve internet üzerinden yayın yapan S Sport Plus'ta yayınlanıyor. Maç şifresiz yayınlanmayacak.

ZEREN SPOR - GALATASARAY DAİKİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde Galatasaray Daikin, deplasmanda Zeren Spor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak tek maçlık eleme karşılaşmasını kazanan takım, dörtlü finale yükselen son takım olacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşuna ilişkin bilgi henüz paylaşılmadı.

KUPA VOLEY'DE DÖRTLÜ FİNALE KİMLER KALDI?

Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yenerek dörtlü finale yükseldi. Çeyrek finalin diğer karşılaşmalarında 18 Kasım'da Fenerbahçe Medicana ile Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı ile Aras Kargo karşı karşıya geldi. Dörtlü finale yükselecek son takım ise bu akşamki Zeren Spor - Galatasaray Daikin maçıyla belli olacak.

UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam beş karşılaşma oynanacak. Saat 20.45'te Avusturya ekibi Austria Vienna, Almanya'nın güçlü temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak. Aynı saatte Paris FC, Danimarka ekibi Koge ile karşılaşacak.

Gecenin ikinci bölümünde saat 23.00'te üç karşılaşma oynanacak. Arsenal, Fransız devi Lyon'u konuk edecek. Barcelona, İsviçre ekibi Servette ile karşılaşacak. Benfica ise İtalya temsilcisi Roma'yı ağırlayacak.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçlarının Türkiye'de hangi kanaldan yayınlanacağına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

EUROLEAGUE'DE BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Euroleague'de bu akşam üç karşılaşma oynanacak. Fenerbahçe Tarfin saat 22.30'da Olimpia Milano'ya konuk olacak. Saat 22.45'te Paris ile Hapoel Tel Aviv, saat 23.00'te ise Valencia Basket ile Virtus Bologna karşı karşıya gelecek.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı 21 Kasım Cumartesi günü başlayacak. Haftanın öne çıkan maçlarında Galatasaray saat 16.00'da Samsunspor'u, Kocaelispor ise saat 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. 22 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Konyaspor - Beşiktaş, saat 19.00'da ise Trabzonspor - Eyüpspor maçı oynanacak. Tüm karşılaşmalar beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.