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Brezilya Japonya hangi kanalda? Brezilya Japonya maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Brezilya Japonya hangi kanalda? Brezilya Japonya maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Brezilya Japonya maçı hangi kanalda belli oldu. Brezilya Japonya Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Brezilya Japonya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Brezilya Japonya maçını hangi kanal veriyor? İşte Brezilya Japonya maçı yayın bilgisi!

Brezilya Japonya Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Brezilya Japonya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Brezilya Japonya maçını hangi kanal veriyor? İşte Brezilya Japonya maçı yayın bilgisi haberimizde...

BREZİLYA JAPONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Brezilya Japonya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Brezilya Japonya maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

BREZİLYA JAPONYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Brezilya Japonya maçı, Houston'da, NRG Stadyumu'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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