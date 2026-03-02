Borsa neden düşüyor? SON DAKİKA! Borsa İstanbul BIST100 bugün neden düşüyor?

Borsa İstanbul, yeni haftaya sert bir düşüşle başladı. BIST 100 endeksi, açılışta %5,32 değer kaybederek 12.987 puana geriledi. Uzmanlar, küresel jeopolitik risklerin ve yurt içi ekonomik göstergelerin piyasalar üzerindeki baskısının arttığını belirtiyor. Peki, Borsa neden düşüyor? Borsa İstanbul BIST100 bugün neden düşüyor? Detaylar...

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR? SON DAKİKA!

Cuma günü satış ağırlıklı seyir izleyen Borsa İstanbul, haftayı %1,16 düşüşle 13.717,81 puandan kapatmıştı. Ancak hafta sonu ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı askeri operasyonlar ile jeopolitik riskler somutlaşınca, BIST 100 endeksi yeni haftaya sert düşüşle başladı.

BORSA İSTANBUL BIST100 BUGÜN NEDEN DÜŞÜYOR?

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 730,39 puan azalarak 12.987,42 puana indi. Sektör bazında tüm endeksler negatif yönde hareket ederken, bankacılık endeksi %5,81, holding endeksi %7,04 değer kaybetti. En çok kaybettiren sektör ise %9,08 düşüşle tekstil deri oldu.

Uzmanlar, BIST 100'ün teknik olarak 12.500 ve 12.000 puan seviyelerinin destek, 13.000 ve 13.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor.

KÜRESEL PİYASALARDA SAVAŞ BASKISI

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı hava saldırıları, küresel piyasalarda hafta başında ciddi bir satış baskısı yarattı. Orta Doğu'daki uzun süreli çatışma risklerinin artması, yatırımcıların risk iştahını düşürdü.

Geçen hafta ABD ile İran arasındaki müzakerelerden net bir sonuç alınamaması ve hafta sonu yaşanan saldırılar, jeopolitik riskleri somut hale getirdi. Analistler, bu durumun global piyasalarda tedirginliği artırdığını belirtiyor.

TRUMP: SAVAŞ OPERASYONLARI DEVAM EDECEK

ABD Başkanı Donald Trump, saldırılar sonrası İran'daki askeri komuta kademesinin hedef alındığını ve savaş operasyonlarının tüm gücüyle devam ettiğini açıkladı. Trump, tüm hedeflere ulaşılana kadar operasyonların süreceğini belirterek, Orta Doğu'da çatışmaların uzun süre devam edebileceği riskini gündeme taşıdı.

BAKAN ŞİMŞEK: JEOPOLİTİK GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti. Şimşek, "Ekonomimize olası etkilerini tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup, şoklara karşı dirençlidir." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, piyasalarda kısa vadeli panik dalgasını hafifletmeye yönelik önemli bir mesaj olarak yorumlandı.

BORSA İSTANBUL İÇİN KRİTİK KARARLAR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerini cuma seans sonuna kadar yasakladı. Ayrıca Borsa İstanbul AŞ, pay piyasasında emir/işlem oranını (OTR) 5:1'den 3:1'e düşürdü.

Bu hamleler, piyasalarda aşırı dalgalanmaları kontrol altına almak amacıyla alındı. Uzmanlar, bu kararların kısa vadeli volatiliteyi azaltabileceğini ifade ediyor.

YURT İÇİ EKONOMİK BEKLENTİLER VE BÜYÜME VERİLERİ

Yurt içinde gözler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 2025 yılı 4. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine çevrildi. AA Finans'ın yaptığı anket sonuçlarına göre, ekonomistler 2025'in son çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık %3,6 büyümesini bekliyor.

Analistler, yurt içi büyüme verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve Avro Bölgesi ile ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin BIST 100 üzerindeki etkisinin takip edileceğini belirtiyor.