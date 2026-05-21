Borsa neden düştü? 21 Mayıs 2026 Borsa neden düşüyor, ne oldu?

CHP’nin 2023 yılında gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Kararın ardından Borsa İstanbul’da sert düşüş yaşanırken, BİST 100 endeksinde endeks bazlı devre kesici uygulaması başlatıldı.

BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı hakkında açılan davada mahkeme, kurultayın “mutlak butlan” nedeniyle geçersiz olduğuna karar verdi. Kararda, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kurultay öncesindeki parti yönetiminin görevlerine iadesine hükmedildi. Genel Başkan Özgür Özel ile birlikte Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu yönetimlerinin hukuken geçersiz hale geldiği belirtildi. Kararın açıklanmasının ardından siyasi gündemde yaşanan hareketlilik piyasaları da etkiledi.

Mahkeme gerekçesinde, kurultay sürecinde bazı delegelerin oy tercihlerinin menfaat ilişkileriyle yönlendirildiği kanaatine yer verildi. Dosyada bulunan ceza soruşturmaları, MASAK raporları, tanık beyanları ve fezlekeler birlikte değerlendirildi. Bazı delegelere para verildiği, belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunulduğu, adaylık ve siyasi görev teklif edildiği, alışveriş kartı gibi çeşitli menfaatler sağlandığı iddiaları kararın dayanakları arasında yer aldı. Ayrıca bazı delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip göndermelerinin istendiği değerlendirmesi de karar gerekçesine eklendi. Kararın ardından BİST 100 endeksindeki kayıp yüzde 6’yı geçti.

BORSA DEVRE KESİCİ NEDİR?

Borsa İstanbul’da devre kesici uygulaması, bir sermaye piyasası aracında işlemler sürekli işlem bölümünde devam ederken belirli bir referans değer üzerinden hesaplanan fiyat değişiminin önceden belirlenen eşik oranlara ulaşması veya bu seviyeleri aşması halinde devreye giriyor. Bu uygulama kapsamında ilgili sermaye piyasası aracının işlemleri geçici süreyle emir toplama aşamasına alınıyor.

Devre kesici uygulandığında ilgili araçta tek fiyat yöntemi kullanılarak fiyat belirleniyor. Tek fiyat yöntemine ilişkin sürecin tamamlanmasının ardından işlemler yeniden sürekli işlem bölümüne aktarılıyor ve çok fiyat yöntemiyle devam ediyor. BİST 100 endeksindeki düşüşün yüzde 6’yı aşmasının ardından endeks bazlı devre kesici uygulaması başlatıldı.