Borsa İstanbul SON DAKİKA! 17 Eylül Borsa neden düşüyor, düşüş devam edecek mi? Borsada neler oluyor?

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17 Eylül 2026 Perşembe günü Borsa İstanbul'da düşüş devam ediyor. BIST 100 endeksi yeni güne yüzde 1,32 kayıpla 12.948,83 puandan başladı. Bir önceki işlem gününde ise endeks yüzde 5,54 değer kaybederek 13.122,58 puandan kapanmıştı. Peki, 17 Eylül Borsa neden düşüyor, düşüş devam edecek mi? Borsada neler oluyor? Detaylar...

BORSA İSTANBUL SON DAKİKA!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17 Eylül Perşembe gününe 173,74 puanlık düşüşle başladı. Endeksin açılıştaki kaybı yüzde 1,32 olurken BIST 100, 12.948,83 puan seviyesine geriledi.

BIST 100 endeksi, 16 Eylül Çarşamba gününü ise yüzde 5,54 düşüşle 13.122,58 puandan tamamlamıştı. Böylece Borsa İstanbul'da yeni işlem gününün başlangıcında da aşağı yönlü hareket sürdü.

16 Eylül'de günün ilk saatlerinde yüzde 5'in üzerinde gerileyen BIST 100, 13 bin puan seviyesine çekilmiş ve gün içerisinde 12.817 puanı test etmişti. Bu seviye, endeksin 2 Nisan'dan bu yana gördüğü en düşük seviye olarak kaydedildi.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR, DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Borsa İstanbul'daki sert satışların, yurt içi piyasalarda bazı fonlarda yaşanan temerrüt gelişmelerinin ardından arttığı belirtildi. Bu gelişmelerin ardından Borsa İstanbul'da satış baskısı görülürken teminat tamamlama çağrılarında da yükseliş kaydedildi.

Takasbank verilerine göre 16 Eylül'de teminat tamamlama çağrıları 1,76 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu tutarın 15 Haziran'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviye olduğu aktarıldı.

Borsa İstanbul'daki hareketliliğin ardından Finansal İstikrar Komitesi de 17 Eylül'de saat 08.00'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, yaşanan çalkantılı hareketlenmeye karşı tedbirlerin hızlıca devreye alındığı ifade edildi.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 13.000 ve 12.900 puan seviyeleri destek, 13.300 ve 13.400 puan seviyeleri ise direnç olarak belirtiliyor.

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BORSADA NELER OLUYOR?

Borsa İstanbul'da 16 Eylül'de yaşanan sert düşüşün ardından 17 Eylül işlem gününde de kayıplar devam etti. BIST 100 endeksi yeni güne yüzde 1,32 düşüşle başladı.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da gerileme görüldü. BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, 16 Eylül akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,8 geriledi. Ekim vadeli endeks kontratı, 17 Eylül açılış seansında ise önceki normal seans kapanışına göre yüzde 1,01 azalarak 15.719,00 puandan işlem gördü.

Piyasalarda dolar/TL de takip edilen göstergeler arasında yer aldı. Dolar/TL, 16 Eylül gününü yüzde 0,1 artışla 48,6560 seviyesinden tamamlarken, 17 Eylül'de bankalararası piyasanın açılışında 48,6750 seviyesinden işlem gördü.

17 Eylül'de yurt içi piyasalarda konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında ise Avro Bölgesi TÜFE verisi ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündemi izlenecek.

NOT: Haberimizde yer alan veriler yatırım tavsiyesi değildir.