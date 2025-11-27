Black Friday ne zaman başlıyor? Şahane Cuma indirimleri başladı mı, ne zaman bitiyor? Hangi markalarda indirim olacak?

Alışveriş dünyasının en hareketli günlerinden biri yaklaşıyor: Black Friday, Türkiye'de Şahane Cuma olarak anılıyor. İndirim tarihleri, katılacak markalar ve sürpriz fırsatlar şimdiden merak uyandırıyor. Vatandaşlar, bu büyük kampanyada avantajlı alışverişin sırlarını araştırıyor. Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

BLACK FRIDAY NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Black Friday, yılın en çok beklenen alışveriş günlerinden biri olarak bilinir ve Noel alışveriş sezonunun resmi başlangıcı sayılır. Türkiye'de "Şahane Cuma" adıyla anılan bu etkinlik, her yıl Amerika'daki Şükran Günü'nü takip eden Cuma günü başlar. 2025 yılı için Black Friday, 28 Kasım Cuma günü gerçekleşecek ve hem online hem de mağazalarda çok sayıda üründe büyük indirimler yapılacak.

BLACK FRIDAY NE ZAMAN BİTİYOR?

Genellikle tek gün süren Black Friday, bazı mağazalar tarafından hafta sonuna kadar uzatılabiliyor. 28 Kasım Cuma günü başlayan indirimler, 29-30 Kasım günlerinde de devam edebiliyor. Özellikle online alışveriş platformları, kampanyayı hafta boyunca "Black Week" adıyla sürdürerek müşterilere uzun bir indirim dönemi sunuyor. Bu nedenle hem Cuma günü hem de hafta sonu fırsatlarını takip etmek avantaj sağlıyor.

BLACK FRIDAY NEDİR?

Amerika kökenli Black Friday, kısa sürede dünya genelinde popüler bir alışveriş etkinliği haline geldi. Adı, mağazaların yoğun satış sayesinde zarardan kara geçmesini simgeleyen "kırmızıdan siyaha geçiş"ten geliyor. Türkiye'de de "Şahane Cuma" olarak bilinen etkinlik, elektronikten giyime, kozmetikten ev eşyasına kadar geniş bir ürün yelpazesinde indirimler sunuyor.

BLACK FRIDAY'DE HANGİ MARKALAR İNDİRİMDE?

Black Friday döneminde neredeyse tüm sektörler ve markalar kampanyalara katılıyor. Elektronik alışverişte Teknosa, MediaMarkt, Hepsiburada ve Trendyol öne çıkarken, moda ve giyimde LC Waikiki, Defacto, Koton, Mavi ve Zara gibi markalar indirimler sunuyor. Ev eşyasında Koçtaş ve IKEA gibi markalar kampanyada yer alırken, online platformlar da geniş ürün seçeneklerini indirimli fiyatlarla müşterilerle buluşturuyor.