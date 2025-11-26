Black Friday ne zaman başlıyor? Şahane Cuma indirimleri hangi tarihte başlıyor, hangi markalarda indirim olacak?

Alışveriş tutkunları için yılın en heyecan verici dönemi kapıda: Black Friday, yani Türkiye'de bilinen adıyla Şahane Cuma indirimleri için geri sayım başladı. Büyük kampanyaların tarihleri ve fırsat sunacak markalar merak konusu olurken, vatandaşlar en avantajlı alışverişi nasıl yapacaklarını araştırıyor. Black Friday ile ilgili merak edilen bütün detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

BLACK FRIDAY NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Black Friday, Noel alışveriş sezonunun açılış günü olarak kabul edilen ve büyük indirimlerin yapıldığı özel bir kampanya günüdür. Türkiye'de "Şahane Cuma" olarak bilinen bu etkinlik, her yıl Amerika'daki Şükran Günü'nü takip eden Cuma günü başlar. 2025 yılı için Black Friday, 28 Kasım Cuma günü olarak planlanmıştır. Bu tarihte online ve fiziki mağazalarda birbirinden farklı kategorilerde ürünlerde ciddi indirimler görülecek.

BLACK FRIDAY NE ZAMAN BİTİYOR?

Black Friday genellikle tek gün olarak düzenlense de, bazı mağazalar kampanyayı hafta sonuna kadar uzatabiliyor. Yani 28 Kasım Cuma günü başlayan indirimler, çoğu zaman 29-30 Kasım hafta sonuna kadar devam edebiliyor. Online alışveriş platformları, kampanyayı hafta boyunca sürdürerek "Black Week" olarak adlandırılan uzun bir indirim dönemine dönüştürebiliyor. Bu yüzden alışveriş yapmak isteyenlerin hem Cuma günü hem de hafta sonunu takip etmesi faydalı oluyor.

BLACK FRIDAY NEDİR?

Black Friday, Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın pek çok ülkesine yayılan büyük bir alışveriş etkinliğidir. Adının kaynağı, mağazaların bu gün yoğun satış yaparak zarardan kara geçmesini (kırmızıdan siyaha geçiş) temsil etmesinden gelir. Türkiye'de de "Şahane Cuma" adıyla bilinir ve hem fiziki mağazalarda hem de online platformlarda elektronikten giyime, kozmetikten ev eşyalarına kadar çok geniş bir ürün yelpazesinde indirimler sunulur.

BLACK FRIDAY'DE HANGİ MARKALAR İNDİRİMDE?

Black Friday döneminde hemen her sektör ve marka indirim kampanyasına katılır. Türkiye'de öne çıkan markalar arasında elektronik alışverişte Teknosa, MediaMarkt, Hepsiburada, Trendyol, moda ve giyimde LC Waikiki, Defacto, Koton, Mavi, Zara, ev eşyasında Koçtaş, IKEA gibi isimler yer alır. Ayrıca online alışveriş platformları ve e-ticaret siteleri, Black Friday boyunca özel fırsatlar sunarak müşterilere geniş ürün seçeneklerini indirimli fiyatlarla ulaştırır.