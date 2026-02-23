Bitcoin neden düşüyor? SON DAKİKA! Bitcoin düşmeye devam edecek mi?

Kripto para piyasaları haftaya sert bir dalgalanmayla başladı. Lider kripto varlık Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel tarifeleri yüzde 15'e çıkarma planını açıklamasının ardından 65 bin doların altına geriledi. Pazartesi günü yüzde 5'in üzerinde değer kaybeden Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin düşmeye devam edecek mi? Detaylar...

BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin'deki sert satış dalgasının arkasında birden fazla makroekonomik ve jeopolitik faktör bulunuyor. Son düşüşün tetikleyicisi olarak ise ABD'nin küresel tarifeleri artırma planı öne çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel tarifeleri yüzde 15'e yükseltme planını açıklaması, küresel ticaret akışları üzerinde yeni bir baskı oluşturdu. Artan gümrük tarifeleri, küresel büyüme beklentilerini aşağı çekebileceği gibi, ticaret savaşlarının yeniden alevlenebileceği endişesini de gündeme taşıdı. Bu tür belirsizlik ortamlarında yatırımcılar genellikle riskli varlıklardan çıkış eğilimi gösteriyor.

Makroekonomik Belirsizlik ve Riskten Kaçış

Küresel blokzincir teknolojisi şirketi BTSE Operasyon Direktörü Jeff Mei, tarifelerdeki ani artışın yatırımcı davranışları üzerindeki etkisine dikkat çekti. Mei'ye göre, gümrük tarifelerindeki yükseliş, piyasalarda daha derin bir düşüş beklentisini tetikledi ve bu beklenti kripto varlıklarda satış baskısını artırdı.

Jeopolitik Gerilimler ve Güvenli Liman Tartışması

Jeff Mei ayrıca ABD'nin İran çevresindeki askeri yığınağının bölgesel bir silahlı çatışma ihtimalini artırdığına yönelik endişelere de dikkat çekti. Olası bir çatışmanın küresel ticaret yollarını sekteye uğratabileceği düşüncesi, piyasalarda risk iştahını zayıflatan bir diğer unsur olarak değerlendiriliyor.

Her ne kadar Bitcoin zaman zaman "dijital altın" söylemiyle güvenli liman varlıklarla kıyaslansa da, son fiyat hareketi bu algının henüz tam anlamıyla yerleşmediğini gösteriyor. Artan jeopolitik risk ortamında yatırımcıların kripto varlıklardan çıkış yapması, Bitcoin'in halen yüksek riskli varlık sınıfında fiyatlandığını ortaya koyuyor.

Tarihi Zirveden Sert Geri Çekilme

Bitcoin, geçen yıl Ekim ayında 125 bin dolar seviyesini aşarak tarihi bir zirveye ulaşmıştı. Ancak bu seviyeden sonra başlayan sert satış dalgası yeni yıla da taşındı.

Yılbaşından bu yana yüzde 26 değer kaybı

Ekim ayındaki zirveden bu yana yüzde 47'nin üzerinde düşüş

Bu veriler, düşüşün yalnızca kısa vadeli bir dalgalanma değil; daha geniş çaplı bir düzeltme sürecinin parçası olabileceğini gösteriyor.

BITCOIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Mevcut tabloya bakıldığında fiyat hareketlerinin büyük ölçüde makro gelişmelere duyarlı olduğu görülüyor. Küresel tarifelerin artırılması, ticaret zincirlerinde olası kırılmalar ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler, yatırımcı psikolojisini doğrudan etkiliyor.

Belirsizlik Ortamı Fiyatlamayı Zorlaştırıyor

Kripto piyasaları geleneksel finansal varlıklara kıyasla daha hızlı ve sert tepki verebiliyor. Bu nedenle küresel belirsizlik dönemlerinde oynaklık artışı kaçınılmaz hale geliyor. Tarifelerin fiilen uygulanma süreci, küresel ticaret üzerindeki etkileri ve jeopolitik gelişmelerin seyri, Bitcoin'in kısa ve orta vadeli yönü açısından belirleyici olacak.

Asya borsalarındaki yükselişe rağmen Bitcoin'in düşüş göstermesi, yatırımcıların kriptoyu ayrı bir risk kategorisinde değerlendirdiğini ortaya koyuyor. Bu ayrışma, kripto piyasasının geleneksel finansal sistemden bağımsız dinamiklere sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.

Satış Baskısı Derinleşir mi?

Yılbaşından bu yana yüzde 26'lık değer kaybı ve zirveden bu yana yüzde 47'yi aşan düşüş, teknik ve psikolojik açıdan önemli eşiklerin kırıldığını gösteriyor. Bu durum, kısa vadede satış baskısının sürebileceğine dair beklentileri artırsa da, fiyatın yönü büyük ölçüde küresel gelişmelere bağlı kalmaya devam edecek.

Özellikle ticaret politikaları ve jeopolitik risklerde yeni açıklamalar gelmesi halinde, piyasalarda ek dalgalanma görülebilir. Bu nedenle Bitcoin düşmeye devam edecek mi? sorusunun yanıtı, yalnızca teknik göstergelerde değil; küresel siyasi ve ekonomik gelişmelerde saklı.

Küresel Riskler Kripto Piyasasında Yeni Bir Döneme mi İşaret Ediyor?

Bitcoin'in 65 bin doların altına gerilemesi, kripto piyasasında risk algısının yeniden şekillendiğine işaret ediyor. Küresel tarifeler, askeri gerilimler ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcı davranışlarını doğrudan etkileyen ana faktörler olarak öne çıkıyor.

Son gelişmeler, kripto varlıkların küresel makroekonomik ve jeopolitik risklerden bağımsız olmadığını; aksine bu risklere yüksek hassasiyet gösterebildiğini ortaya koydu. Önümüzdeki süreçte hem ticaret politikalarına hem de bölgesel güvenlik gelişmelerine ilişkin açıklamalar, piyasaların yönü açısından kritik olacak.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Kripto varlıklar yüksek volatilite içerir ve yatırım kararları kişisel risk profiline göre değerlendirilmelidir.