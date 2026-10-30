Biricik Suden kimdir? Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

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MFÖ grubunun solisti ve müzisyen Mazhar Alanson ile evliliğiyle de tanınan Biricik Suden, özel hayatı, moda tasarımı çalışmaları ve spor yaşamıyla gündeme geliyor. Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Suden'in hayatı, yaşı, memleketi ve mesleği merak ediliyor. Peki, Biricik Suden kimdir, kaç yaşında, nereli? Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden ne iş yapıyor? Detaylar...

BİRİCİK SUDEN KİMDİR?

Biricik Suden, 1963 yılında İstanbul'un Yeniköy semtinde dünyaya geldi. Moda tasarımcısı, stil danışmanı ve sanatçı kimliğiyle tanınan Suden, farklı dönemlerde televizyon ve sinema projelerinde de yer aldı. Genç yaşlarda sanat dünyasına adım atan Suden, ilerleyen yıllarda moda ve tasarım alanındaki çalışmalarına ağırlık verdi.

Grafik, illüstrasyon ve resim alanlarında eğitim alan Biricik Suden, Paris'te de dört yıl bulundu. 1976 yılında Ben Bir Garip Keloğlanım adlı filmde rol alan Suden, 2011 yılında ise Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ile birlikte Hayat Bilgisi adlı televizyon programını sundu.

BİRİCİK SUDEN KAÇ YAŞINDA?

1963 doğumlu Biricik Suden, 2026 yılı itibarıyla 63 yaşındadır. Uzun yıllardır sporla ilgilenen Suden, düzenli antrenmanları ve fiziksel görünümüyle de magazin gündeminde yer alıyor. Suden, verdiği röportajlarda yaklaşık 50 yıldır spor yaptığını ifade ediyor.

BİRİCİK SUDEN NERELİ?

Biricik Suden, İstanbul'un Yeniköy semtinde doğdu. Aile kökenine ilişkin biyografi kaynaklarında anne ve babasının Yugoslavya göçmeni olduğu bilgisi yer alıyor. Çocukluk yıllarını İstanbul'da geçiren Suden, eğitim ve çalışma hayatını da sanat ve tasarım alanlarına yönelerek şekillendirdi.

BİRİCİK SUDEN NE İŞ YAPIYOR, MESLEĞİ NE?

Biricik Suden, moda tasarımcısı ve stil danışmanı olarak tanınıyor. Sanat ve tasarım alanındaki çalışmalarının yanı sıra geçmişte mankenlik ve televizyon sunuculuğu da yaptı. Farklı alanlarda faaliyet gösteren Suden, son yıllarda özellikle spor ve sağlıklı yaşam paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Suden, sosyal medya hesaplarında antrenmanlarına ve yaşam tarzına ilişkin paylaşımlara yer veriyor. Moda, tasarım ve spor alanlarındaki çalışmalarıyla kamuoyunda çok yönlü bir profil çiziyor.

BİRİCİK SUDEN KAÇ KEZ EVLENDİ?

Biricik Suden'in Mazhar Alanson'dan önce de evlilikleri oldu. Biyografik kaynaklarda Suden'in 1986 yılında İlker İnanoğlu, 1989 yılında Kerim Sağlam ve 2001 yılında Mehmet Pisak ile evlendiği bilgisi yer alıyor. Suden, 2003 yılında Mazhar Alanson ile yaptığı evlilikle yeniden gündeme geldi.

BİRİCİK SUDEN'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Biricik Suden'in kamuoyuna yansıyan açıklamalarına göre çocuk sahibi olmayı tercih etmediği biliniyor.

BİRİCİK SUDEN NEDEN GÜNDEM OLDU?

Biricik Suden, son dönemde katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. 30 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan röportajında misofoni rahatsızlığı bulunduğunu ve bazı seslere karşı aşırı duyarlılık yaşadığını anlattı. Aynı röportajda eşi Mazhar Alanson ile evliliğine, estetik konusundaki düşüncelerine ve spor alışkanlıklarına ilişkin açıklamalarda da bulundu.