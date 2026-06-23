Beta Enerji halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? Beta Enerji halka arz nasıl alınır, katılım endeksine uygun mu?

Borsa İstanbul’da halka arz hareketliliği hız kesmeden devam ederken, enerji ve teknoloji alanında faaliyet gösteren Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE) yatırımcıların odağına yerleşti. SPK onayıyla gerçekleştirilen halka arz süreci, sabit fiyat ve geniş dağıtım yapısıyla dikkat çekerken, katılım sayısına bağlı lot dağılımı ve katılım endeksine uygunluk durumu en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Beta Enerji halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? Beta Enerji halka arz katılım endeksine uygun mu? Detaylar...

BETA ENERJİ HALKA ARZ TARİHLERİ 2026

Borsa İstanbul’da yeni halka arz sürecinin dikkat çeken şirketlerinden biri olan Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE), SPK onayıyla halka arz sürecine dahil olmuştur. Şirketin halka arzı kapsamında talep toplama işlemleri 17-18-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Beta Enerji halka arz sürecinde yatırımcıların dikkatine sunulan temel veriler şu şekildedir:

Halka arz fiyatı: 40 TL sabit fiyat

Halka arz büyüklüğü: 2,4 milyar TL (beklenen)

Toplam lot miktarı: 52.500.000 adet

Borsa işlem kodu: BETAE

Pazar: Yıldız Pazar

Halka açıklık oranı: %15

Bu veriler doğrultusunda Beta Enerji halka arz süreci, enerji ve teknoloji sektörünü bir araya getiren önemli halka arzlardan biri olarak kayıtlara geçmiştir.

BETA ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Beta Enerji halka arzında yatırımcılara dağıtılacak lot miktarı, katılım sayısına göre değişkenlik göstermektedir. Dağıtım bireysel yatırımcı grubu üzerinden oransal olarak yapılmaktadır.

Olası katılım senaryolarına göre tahmini dağıtım şu şekildedir:

150 Bin katılım › 202 Lot (8080 TL)

250 Bin katılım › 121 Lot (4840 TL)

350 Bin katılım › 86 Lot (3440 TL)

500 Bin katılım › 61 Lot (2440 TL)

700 Bin katılım › 43 Lot (1720 TL)

1.1 Milyon katılım › 28 Lot (1120 TL)

1.6 Milyon katılım › 19 Lot (760 TL)

2.2 Milyon katılım › 14 Lot (560 TL)

Bu dağılım modeli, toplam 52,5 milyon adet payın yatırımcılar arasında eşit oransal dağıtımına dayanmaktadır.

BETA ENERJİ HALKA ARZ FİYATI

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş., enerji ve teknoloji yatırımlarıyla öne çıkan şirketlerden biri olarak halka arz sürecine dahil edilmiştir. SPK tarafından onaylanan halka arz süreci kapsamında şirketin:

Halka arz fiyatı: 40 TL

Toplam halka arz büyüklüğü: 2,4 milyar TL

Halka arz edilen pay oranı: %15

BIST işlem yeri: Yıldız Pazar

şeklinde belirlendiği görülmektedir.

Şirket payları, BETAE kodu ile Borsa İstanbul’da işlem görecektir.

BETA ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Beta Enerji halka arzına katılım sağlayan aracı kurumlar ve bankalar geniş bir dağılıma sahiptir. Yatırımcılar aşağıdaki banka ve aracı kurumlar üzerinden halka arz talebinde bulunabilmektedir:

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş. / Garanti Yatırım

Halk Bankası A.Ş. / Halk Yatırım

İş Bankası A.Ş. / İş Yatırım

KuveytTürk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

QNB Bank A.Ş. / QNB Yatırım

Vakıf Bankası A.Ş. / Vakıf Yatırım

Yapı Kredi Bankası A.Ş. / Yapı Kredi Yatırım

Ziraat Bankası A.Ş. / Ziraat Yatırım / Ziraat Katılım

Bunun yanında çok sayıda özel yatırım kuruluşu ve katılım bankası da halka arz sürecinde yer almaktadır. Toplamda 50’ye yakın aracı kurum üzerinden başvuru yapılabilmektedir.

BETA ENERJİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Beta Enerji halka arz süreci kapsamında şirketin katılım finans prensiplerine uygunluğu da yatırımcılar tarafından takip edilmektedir.

Verilen bilgilere göre:

Şirket katılım endeksine uygun olarak işlem görecek şekilde yapılandırılmıştır.

Halka arz sürecinde faizsiz finans prensiplerine uygunluk esas alınmaktadır.

Borsa İstanbul’da katılım endeks kriterleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Bu doğrultuda Beta Enerji halka arzı, katılım endeksi kriterlerine uygun şekilde işlem gören halka arzlar arasında yer almaktadır.