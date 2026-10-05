BESYO tercih sonuçları ne zaman açıklanacak ÖZYES 2026?

2026 ÖZYES tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. Tercih sürecini geride bırakan adaylar, hangi üniversite ve bölüme yerleştiklerini öğrenmek için gün sayarken "ÖZYES tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları arama motorlarında en çok aratılanlar arasına girdi. ÖZYES yerleştirme sonuçlarına ilişkin son gelişmeler ve sonuç sorgulama ekranına dair bilgiler haberimizde.

BESYO TERCİH SONUÇLARI İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

2026-YKS kapsamında düzenlenen Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı'nda (ÖZYES) tercih aşaması geride kaldı. Beden eğitimi ve spor yüksekokulları ile spor bilimleri fakültelerinde eğitim almayı hedefleyen adaylar, tercih listelerinin nasıl sonuçlandığını öğrenmek için Ösym'nin yapacağı açıklamaya odaklandı. Adayların en çok merak ettiği konu ise yerleştirme sonuçlarının hangi gün ilan edileceği oldu.

BESYO TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

Ösym, 5 Ekim 2026 itibarıyla BESYO tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi resmi olarak duyurmuş değil. Hatırlanacağı üzere 2026-ÖZYES sınav sonuçları 9 Eylül 2026'da adayların erişimine açılmıştı. Sınav sonuçlarının ardından başlayan tercih dönemi ise 24 Eylül 2026 saat 15.30'da başlamış, 30 Eylül 2026 saat 23.59'da tamamlanmıştı. Tercih sürecinin kapanmasıyla birlikte Ösym'nin yerleştirme işlemleri başladı ve süreç sonuçların ilan edilmesi aşamasına geldi.

ÖZYES SONUÇ EKRANI AÇILDI MI?

2026-ÖZYES yerleştirme sonuçları 5 Ekim itibarıyla henüz yayımlanmadı. Bu nedenle tercih sonrası yerleştirme sonuçlarının görüntüleneceği sorgulama ekranı da şu an için erişime açık değil. Ösym'nin Sonuç Açıklama Sistemi'nde yalnızca 9 Eylül'de ilan edilen ÖZYES sınav sonuçları yer alıyor. Yerleştirme sonuçları açıklandığında adaylar, Ösym'nin resmi sonuç sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek.

7 EKİM İDDİASI DOĞRU MU?

Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde BESYO tercih sonuçlarının 7 Ekim 2026'da açıklanacağı yönünde paylaşımlar dikkat çekiyor. Ancak Ösym'nin resmi kanallarında bu tarihi doğrulayan herhangi bir duyuru bulunmuyor. Dolayısıyla 7 Ekim tarihi, ÖSYM tarafından teyit edilene kadar kesin sonuç tarihi olarak kabul edilmiyor. Adayların yanlış bilgilere itibar etmemesi ve yalnızca ÖSYM'nin resmi açıklamalarını takip etmesi büyük önem taşıyor.

SINAV SONUCU İLE YERLEŞTİRME SONUCU AYNI DEĞİL

Adayların sıklıkla karıştırdığı konulardan biri, ÖZYES sınav sonucu ile yerleştirme sonucunun farklı işlemler olması. 9 Eylül'de açıklanan sonuç, adayların özel yetenek sınavındaki performansını ortaya koyuyordu. Tercihlerin ardından açıklanacak sonuç ise adayların yaptıkları tercihler doğrultusunda hangi üniversite ve programa yerleştirildiğini gösterecek. Bu nedenle sınav sonucunu daha önce görüntüleyen adayların, yerleştirme sonucunun ayrıca ilan edilmesini beklemesi gerekiyor.

2026 ÖZYES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Yerleştirme sonuçları açıklandığında adaylar, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek. Sorgulama işlemi, ÖSYM'nin sonuç duyurusunda belirteceği giriş bilgileriyle gerçekleştirilecek. Sonuç ekranında adayın yerleştiği üniversite, fakülte ya da yüksekokul ile program bilgileri yer alacak.

YERLEŞEN ADAYLARI NE BEKLİYOR?

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, tercihleri sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşip yerleşmediklerini öğrenecek. Bir programa yerleşmeye hak kazanan adayların ardından kayıt sürecine ilişkin üniversite duyurularını takip etmesi gerekecek. Kayıt tarihleri ve kayıt sırasında istenecek belgeler, her üniversitenin kendi duyurularında yer alacak.

BESYO SONUÇLARINDA SON DURUM

5 Ekim 2026 itibarıyla BESYO tercih sonuçları için ÖSYM tarafından açıklanmış kesin bir tarih bulunmuyor. Sosyal medyada öne çıkan 7 Ekim iddiası da resmi olarak doğrulanmış değil. Adayların sonuç tarihine ilişkin gelişmeleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve duyuruları üzerinden takip etmesi öneriliyor.