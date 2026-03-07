Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Derbi saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye futbolunun dev kapışması yaklaşıyor: Beşiktaş – Galatasaray derbisi seyirciler ve futbolseverler için büyük bir bekleyiş anlamına geliyor. Maçın günü, saati ve yayın kanalı şimdiden gündemde en çok aranan başlıklar arasında. Tribünlerde ve ekran başında heyecan dorukta. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi, 7 Mart Cumartesi günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Müsabaka saat 20:00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Derbi, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Maçı beIN Sports 1 üzerinden televizyondan veya beIN Connect platformu üzerinden çevrim içi olarak izlemek mümkün.

MAÇIN HAKEMİ KİMDİR?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak derbiyi, FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün yönetecek. Yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mustafa Savranlar yapacak, dördüncü hakemlik görevini ise Adnan Deniz Kayatepe üstlenecek.