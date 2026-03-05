Beşiktaş Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? BJK GS derbi bilet fiyatları ne kadar?

Trendyol Süper Lig'de sezonun en kritik karşılaşmalarından biri için geri sayım başladı. Ligin 25. haftasında oynanacak Beşiktaş – Galatasaray derbisi, hem zirve yarışını hem de Avrupa kupaları hedefini yakından ilgilendiriyor. 58 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 46 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş JK karşısında deplasmanda sahaya çıkacak. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? BJK GS derbi bilet fiyatları ne kadar? Detaylar...

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Beşiktaş – Galatasaray derbisi için bilet satışları resmen başladı. Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre biletler iki aşamalı bir sistemle satışa sunuldu.

İlk aşamada kulübün üyelik programı olan BJK SuperApp Kara Kartal+ kullanıcılarına öncelikli satın alma hakkı tanındı. Bu ön satış süreci bugün saat 10.00 ile 12.00 arasında gerçekleştirildi.

Ön satışın tamamlanmasının ardından derbi biletleri aynı gün saat 12.00 itibarıyla genel satışa açıldı. Böylece tüm taraftarlar bilet satın alma imkanına kavuştu.

Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmeye göre bilet satış işlemleri yalnızca dijital kanallar üzerinden gerçekleştiriliyor. Taraftarlar biletlerini:

Passo internet sitesi

Passo mobil uygulaması

aracılığıyla satın alabiliyor.

Ayrıca derbi maçlarına yönelik önemli bir uyarı da paylaşıldı. Yoğunluk ve güvenlik gerekçesiyle stadyum gişelerinden bilet satışı yapılmayacağı belirtildi. Bu nedenle taraftarların biletlerini yalnızca resmi dijital satış kanallarından temin etmeleri gerekiyor.

BJK GS DERBİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Beşiktaş – Galatasaray derbisinin oynanacağı Tüpraş Stadyumu için belirlenen bilet fiyatları tribün kategorilerine göre farklılık gösteriyor.

Kulübün açıkladığı fiyat listesine göre en yüksek ücret VIP tribünlerinde yer alıyor. VIP 100 kategorisinde bilet fiyatı 37.500 TL olarak belirlenirken, VIP 101-126 tribünlerinde fiyat 33.750 TL seviyesinde bulunuyor.

Diğer tribün kategorilerinde ise fiyatlar kademeli olarak düşüyor.

1. kategori tribün biletleri 12.000 TL,

2. kategori 11.000 TL,

3. kategori 9.750 TL,

4. kategori 7.500 TL,

5. kategori 6.500 TL,

6. kategori ise 5.750 TL olarak açıklandı.

Stadyumun üst tribünlerinden biri olan Doğu Üst tribünü için bilet fiyatı 3.500 TL olarak belirlenirken, daha ekonomik kategorilerde ise fiyatlar şu şekilde duyuruldu:

7. kategori tribün biletleri 2.500 TL

8. kategori tribün biletleri ise 2.250 TL

Böylece derbi için en düşük bilet fiyatı 2.250 TL, en yüksek bilet fiyatı ise 37.500 TL olarak açıklandı.

DERBİ MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Beşiktaş – Galatasaray derbisinin maç programı da netleşmiş durumda.

Karşılaşma 7 Mart 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve mücadele Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.