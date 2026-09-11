Beşiktaş Erzurumspor maç özeti ve golleri! (ÖZET) Beşiktaş Erzurumspor kaç kaç bitti, golleri kim attı?
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Beşiktaş Erzurumspor maç özeti izle! Süper Lig'de heyecan dolu karşılaşma sona erdi. Beşiktaş Erzurumspor canlı maç yayınını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyredebilecek. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Beşiktaş Erzurumspor maçı özeti izle video araştırması yapıyor. Detaylar...
BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇ ÖZETİ
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BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR ÖZET
Beşiktaş Erzurumspor maç özetini maçın ardından Bein Sports resmi sayfasından izleyebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Beşiktaş Erzurumspor maçı 3-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.
BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Beşiktaş Erzurumspor maçı canlı olarak Bein Sports üzerinden canlı olarak yayınlandı.