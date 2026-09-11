Haberler

Beşiktaş 11'i! Maç kadrosu BJK Erzurumspor 11'ler belli oldu mu, kadrolar açıklandı mı?

Beşiktaş 11'i! Maç kadrosu BJK Erzurumspor 11'ler belli oldu mu, kadrolar açıklandı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Erzurumspor 11'ler! Beşiktaş Erzurumspor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Erzurumspor ilk 11'ler, yedekler açıklanıyor. Beşiktaş Erzurumspor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Beşiktaş Erzurumspor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Erzurumspor ilk 11'ler açıklanıyor. Beşiktaş Erzurumspor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR İLK 11'LER

Beşiktaş Erzurumspor ilk 11'leri açıklandı:

Beşiktaş 11: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Oh.

Erzurumspor 11: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren Tozlu.

BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR İSTATİSTİKLERİ VE DETAYLAR

Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde yarın 5. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

İki takımın ligde ilk kez karşılaştığı 2018-2019 sezonunda Beşiktaş, deplasmanda 3-1 yendiği rakibiyle iç sahada 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda ise rakibini İstanbul'da 4-0, dış sahada da 4-2 yendi.

Söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 12 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 4 gol gördü.

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var

Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber: Şehit ve yaralılar var

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler

Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler
İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar

O artık siyasi yasaklı! Karara sinirlendi, salondan zorla çıkardılar
'Beni vurdurma' diye özür diledi, Sedat Peker kayıtsız kalamadı

"Beni vurdurma" diye özür diledi, Sedat Peker kayıtsız kalamadı
Vincenzo Italiano'dan Vlahovic için açıklama

Vlahovic'e verilen ceza için konuştu!
Dünyanın en çok kazanan lideri Güney Asya'dan: Maaşı Trump'ın 7 katı

Dünyanın en çok kazanan lideri! Maaşı Trump'ın 7 katından fazla
İnşaatta korkunç kaza! Boşluğu görmeyince ikinci kattan düştü

Dikkatsizliğin bedeli ağır oldu! Korkunç anlar kamerada
Ne su şişesi ne de futbolcular! İsmail Kartal'ın istifa etmesinin sebebi bambaşka bir şey çıktı

İsmail Kartal'ın istifa etmesinin asıl sebebi bambaşka bir şey çıktı