Beşiktaş 11'i! Maç kadrosu BJK Erzurumspor 11'ler belli oldu mu, kadrolar açıklandı mı?

Beşiktaş Erzurumspor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Erzurumspor ilk 11'ler açıklanıyor. Beşiktaş Erzurumspor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR İLK 11'LER

Beşiktaş Erzurumspor ilk 11'leri açıklandı:

Beşiktaş 11: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Oh.

Erzurumspor 11: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren Tozlu.

BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR İSTATİSTİKLERİ VE DETAYLAR

Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde yarın 5. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

İki takımın ligde ilk kez karşılaştığı 2018-2019 sezonunda Beşiktaş, deplasmanda 3-1 yendiği rakibiyle iç sahada 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda ise rakibini İstanbul'da 4-0, dış sahada da 4-2 yendi.

Söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 12 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 4 gol gördü.