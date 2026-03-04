Haberler

Beşiktaş 11'i! ZTK Beşiktaş Rizespor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? BJK Rizespor maç kadrosu ilk 11!


Beşiktaş - Rizespor maç kadrosu! Beşiktaş Rizespor 11'ler! BJK Rizespor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Rizespor ilk 11'ler açıklanıyor. Beşiktaş Rizespor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

BEŞİKTAŞ - RİZESPOR MAÇ KADROSU İLK 11

Beşiktaş - Rizespor maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Beşiktaş - Rizespor maç kadroları ise şöyle:

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin, Orkun, Ndidi, Cerny, Rashica, Olaitan, Hyeon Gyu Oh.

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Samet, Sagnan, Hojer, Taylan, Mebuda, Laçi, Olawoyin, Mihaila, Ali Sowe.

BEŞİKTAŞ - RİZESPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Rizespor maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve A Haber'den canlı yayınlanacak.

