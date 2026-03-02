Bedelli askerli ücreti ne kadar olacak 2026? Bedelli askerlik ücretine zam mı geldi, gösterge rakamı ne demek?

Türkiye'de bedelli askerlik, her yıl genç nüfusun ve ailelerin yakından takip ettiği önemli bir konu. 2026 yılı için AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu 19 maddelik kanun teklifi, bedelli askerlik ücretinde ciddi bir artış öngörüyor. Peki, Bedelli askerli ücreti ne kadar olacak 2026? Bedelli askerlik ücretine zam mı geldi? Detaylar...

BEDİLLİ ASKERLİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK 2026?

Türkiye'de bedelli askerlik konusu her yıl gündemdeki önemini koruyor. 2026 yılı için AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu 19 maddelik kanun teklifi, bedelli askerlik ücretinde önemli bir artış öngörüyor. Mevcut durumda yaklaşık 335 bin lira olan bedelli askerlik ücreti, yeni düzenlemeyle birlikte 420 bin liraya yükselecek.

Bu artış, bedelli askerlik uygulamasında kullanılan gösterge rakamının 240 binden 300 bine çıkarılmasıyla mümkün olacak. Dolayısıyla 2026 yılında bedelli askerlik yaptırmayı planlayan vatandaşlar için mali yük artacak.

BEDİLLİ ASKERLİKTE GÖSTERGE RAKAMI NE DEMEK?

Bedelli askerlik ücretinin hesaplanmasında kullanılan gösterge rakamı, devletin belirlediği katsayılarla çarpılarak toplam bedeli oluşturuyor. Bu rakamın 240 binden 300 bine yükseltilmesi, doğrudan bedelli askerlik ücreti üzerinde ciddi bir etki yaratacak.

GELİRİN SAVUNMA SANAYİİNE KAYDIRILMASI

Kanun teklifine göre, bedelli askerlikten elde edilen gelirler Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılacak. Böylece savunma projelerinin finansmanı için ek kaynak sağlanması hedefleniyor. Bu adım, Türkiye'nin savunma sanayisindeki projelerin sürdürülebilirliğini artırmayı amaçlıyor.

YEMEK BEDELİNE 300 LİRA SINIRI

Kanun teklifinde ayrıca çalışma hayatına ilişkin bir düzenleme de bulunuyor. Çalışanların prime esas kazancından istisna tutulacak günlük yemek bedeli 300 lira olarak belirlendi. Bu tutar, SGK prim matrahına dahil edilmeyecek. Böylece çalışanlar için yemek ödemelerinde de bir standart getirilmiş olacak.