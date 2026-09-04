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Başakşehir Galatasaray maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Başakşehir Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Başakşehir Galatasaray maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Başakşehir Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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Başakşehir Galatasaray Süper Lig maçı kaç kaç? Başakşehir Galatasaray kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Başakşehir Galatasaray canlı maç anlatımı ve Başakşehir Galatasaray kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Başakşehir Galatasaray kaç kaç? Başakşehir Galatasaray canlı maç anlatımı ve Başakşehir Galatasaray kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Başakşehir Galatasaray maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

 BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Başakşehir Galatasaray maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Başakşehir Galatasaray maçı İstanbul şehrinde bulunan İstanbul Başakşehir Fatih Terim stadyumda oynanacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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