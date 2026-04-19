Bandırmaspor Amedspor CANLI İZLE! Amedspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’de sezonun kaderini etkileyebilecek karşılaşmalardan biri daha futbolseverleri bekliyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Bandırmaspor ile Amedspor kozlarını paylaşacak. Özellikle Süper Lig hedefini doğrudan gerçekleştirmek isteyen konuk ekip için bu maçın önemi oldukça büyük. Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Peki, Amedspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Bandırmaspor Amedspor canlı izle! Detaylar haberimizde.

Bu önemli mücadele, TRT Kurdi ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Uydu yayınına erişimi olan izleyiciler karşılaşmayı doğrudan televizyonlarından takip edebilecek.

Ayrıca dijital platformları tercih edenler için TRT Kurdi’nin resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayın seçeneği bulunuyor. Bu sayede maç, mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla da kesintisiz şekilde izlenebilecek.

AMEDSPOR BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu netleşmiş durumda. Bandırmaspor ile Amedspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 36. hafta mücadelesi, Trendyol 1. Lig kapsamında TRT Kurdi ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

BANDIRMASPOR AMEDSPOR SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor – Amedspor karşılaşması, 19 Nisan Pazar günü saat 16.00’da başlayacak. Mücadele, Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu randevuda, konuk ekip Amedspor 72 puanla liderlik takibini sürdürürken, ev sahibi Bandırmaspor ise 53 puanla play-off hattına tutunma mücadelesi veriyor.