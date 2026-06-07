Aziz Yıldırım kimdir, Aziz Yıldırım kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor?

Aziz Yıldırım’ın kariyeri, sadece spor yöneticiliğiyle sınırlı kalmayıp iş hayatındaki başarılarıyla da dikkat çekiyor. Uzun yıllar Fenerbahçe başkanlığı yapan Yıldırım, kulüpteki projeleri, yatırımları ve sportif başarılarıyla sık sık gündeme geldi. Peki, Aziz Yıldırım ne iş yapıyor ve hayatına nasıl devam ediyor? İş dünyasında aktif rol üstlenen Yıldırım, aynı zamanda Türk futbolunun en tartışılan ve en etkili figürlerinden biri olarak kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.

AZİZ YILDIRIM KİMDİR?

Aziz Yıldırım, Türk iş dünyası ve spor camiasının en çok tanınan isimlerinden biridir. Özellikle Fenerbahçe Spor Kulübü’nde uzun yıllar sürdürdüğü başkanlık göreviyle hafızalara kazınan Yıldırım, kulübün modernleşme sürecinde önemli rol oynayan isimler arasında yer almaktadır. İş hayatındaki faaliyetleri ve spor yöneticiliği kariyeriyle Türkiye’de geniş bir kitle tarafından yakından takip edilmektedir.

AZİZ YILDIRIM KAÇ YAŞINDA?

1952 doğumlu olan Aziz Yıldırım, 2026 yılı itibarıyla 74 yaşındadır. Uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca hem iş dünyasında hem de spor yönetiminde aktif roller üstlenen Yıldırım, özellikle Fenerbahçe başkanlığı döneminde aldığı kararlarla sık sık gündeme gelmiştir.

AZİZ YILDIRIM ASLEN NERELİ?

Aziz Yıldırım, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde dünyaya gelmiştir. Güneydoğu Anadolu kökenli olan Yıldırım, eğitim hayatı ve iş yaşamının büyük bölümünü farklı şehirlerde sürdürmüş, zamanla Türkiye’nin en bilinen spor yöneticilerinden biri haline gelmiştir.

AZİZ YILDIRIM NE İŞ YAPIYOR?

İş dünyasında mühendislik ve taahhüt alanlarında faaliyet gösteren Aziz Yıldırım, aynı zamanda uzun yıllar Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı yapmıştır. Spor yöneticiliği kariyeri boyunca kulübe önemli projeler kazandıran Yıldırım, halen iş dünyasındaki faaliyetleri ve spor camiasındaki etkisiyle gündemde kalmaya devam etmektedir.