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Ayhan Taşçı kimdir, kaç yaşındaydı? Ayhan Taşçı neden öldü?

Ayhan Taşçı kimdir, kaç yaşındaydı? Ayhan Taşçı neden öldü?
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Eskişehir spor camiasının tanınan isimlerinden Ayhan Taşçı hayatını kaybetti. Peki, Ayhan Taşçı kimdir, kaç yaşındaydı? Ayhan Taşçı neden öldü? Detaylar haberimizde.

Eskişehir spor camiasının yakından tanıdığı isimlerden Ayhan Taşçı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eskişehirspor’da bir dönem sportif direktörlük görevini üstlenen Taşçı’nın vefatı, başta spor çevreleri olmak üzere kentteki sivil toplum kuruluşları ve çalışma arkadaşları arasında büyük üzüntüyle karşılandı. Peki, Ayhan Taşçı kimdir, kaç yaşındaydı? Ayhan Taşçı neden öldü? Detaylar...

AYHAN TAŞÇI KİMDİR?

Ayhan Taşçı, Eskişehir spor ve sivil toplum camiasında tanınan bir yönetici ve isimdi. Spor alanındaki çalışmalarıyla özellikle Eskişehirspor camiasında bilinen Taşçı, kulübün farklı dönemlerinde üstlendiği görevlerle dikkat çekti.

Siyah-kırmızılı renklere uzun yıllar hizmet eden Ayhan Taşçı, Eskişehirspor’un kurumsal yapısında görev aldı. 2022-2023 futbol sezonunda Eskişehirspor’da sportif direktör olarak görev yapan Taşçı, kulübün sportif ve idari yapılanma süreçlerinde sorumluluk üstlendi.

Futbol yönetimi alanındaki çalışmalarının yanı sıra Ayhan Taşçı, Eskişehir’de sivil toplum faaliyetleriyle de ön plana çıktı. Türk Hava Kurumu Eskişehir Şube Başkan Vekili olarak görev yapan Taşçı, aynı zamanda Eskişehir Dost Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürüttü.

Geçmiş yıllarda Eskişehir Muşlular Derneği Başkanlığı görevinde de bulunan Ayhan Taşçı, farklı alanlarda yaptığı çalışmalarla kentte bilinen ve saygı gören isimlerden biri oldu.

AYHAN TAŞÇI KAÇ YAŞINDAYDI?

Ayhan Taşçı, 29 Ocak 1966 tarihinde doğdu. Vefat ettiği tarihte 60 yaşındaydı.

AYHAN TAŞÇI NEDEN ÖLDÜ?

Sportif Direktör olarak görev yapan, Eskişehir Dost Dernekler Federasyonu Başkan Vekili ve Türk Hava Kurumu Eskişehir Şubesi Başkan Vekili Ayhan Taşçı'nın da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Taşçı'nın cenazesinin bugün (23.07.2026 Perşembe) ikindi namazına müteakip Hacı Sami Ramazanoğlu Camii'nden kaldırılacağı belirtilirken, merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiaya başsağlığı ile sabır temennisinde bulunuldu. 

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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