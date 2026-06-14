Avustralya Türkiye ilk 11! Maç kadrosu ve Avustralya Türkiye muhtemel 11 belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Vancouver'da oynanacak mücadelede iki ekip de turnuvaya puanla başlamak için sahaya çıkacak.

AVUSTRALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Avustralya ile Türkiye arasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu mücadelesi, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 07.00'de başlayacak. Mücadelede düdüğü Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela çalacak.

Valenzuela'nın yardımcılıklarını yine Venezuela'dan Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Peru Futbol Federasyonu'ndan Kevin Ortega görev alacak. İki takım da Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçlarına çıkacak.

AVUSTRALYA TÜRKİYE ARASINDAKİ MAÇLAR

Türkiye ile Avustralya, futbol tarihinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek. İki ülke arasında daha önce oynanan iki karşılaşmada da kazanan taraf Türkiye oldu. Bu sonuçlarla ay-yıldızlı ekip, rakibine karşı oynadığı tüm maçları galibiyetle tamamladı.

Mayıs 2004'te oynanan karşılaşmalarda Türkiye sahadan 1-0 ve 3-1'lik skorlarla üstün ayrıldı. Dünya Kupası D Grubu'ndaki mücadele, iki takım arasındaki rekabette üçüncü randevu olarak kayıtlara geçecek.

AVUSTRALYA TÜRKİYE MUHTEMEL 11

Karşılaşma öncesinde Avustralya'nın sahaya Ryan, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Metcalfe, O'Neill, Irvine, Velupillay ve Toure ilk 11'iyle çıkması bekleniyor. Tony Popovic yönetimindeki ekip, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında bu kadroyla mücadele edecek.

Türkiye'nin ise Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Orkun, Arda, Barış Alper ve Kerem'den oluşan ilk 11 ile sahada yer alması öngörülüyor. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, İtalyan teknik adamla çıktığı 33 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Bu süreçte Türkiye 61 gol atarken, kalesinde 41 gol gördü.

Muhtemel 11'ler

Avustralya: Ryan, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Metcalfe, O'Neill, Irvine, Velupillay, Toure.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Orkun, Arda, Barış Alper, Kerem.