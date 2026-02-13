Ata Turizm (ATATR) kaç lot dağıtacak? Ata Turizm halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Ata Turizm İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arz süreci ile yatırımcıların ilgisini çeken şirketler arasında yer alıyor. Şirket, halka arz kapsamında yatırımcılara dağıtacağı toplam lot sayısı ve olası dağıtım senaryolarıyla ön plana çıkıyor. Bu yazıda, Ata Turizm'in halka arzı ile ilgili tüm detayları, katılım endeksine uygunluk durumunu ve hangi bankalarda bulunabileceğini ayrıntılı olarak ele alıyoruz.

ATA TURİZM (ATATR) KAÇ LOT DAĞITACAK?

Ata Turizm İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arz kapsamında toplamda 280 milyon lot dağıtacak. Lot dağıtımı, yatırımcı sayısına ve katılım miktarına göre değişiklik gösterebiliyor. Aşağıda olası dağıtım senaryoları detaylandırılmıştır:

150 Bin katılım → 747 Lot (~8366 TL)

250 Bin katılım → 448 Lot (~5017 TL)

350 Bin katılım → 320 Lot (~3584 TL)

500 Bin katılım → 224 Lot (~2508 TL)

700 Bin katılım → 160 Lot (~1792 TL)

1.1 Milyon katılım → 102 Lot (~1142 TL)

1.6 Milyon katılım → 70 Lot (~784 TL)

Bu dağıtım tablosu, yatırımcıların olası kazanımlarını önceden görmesini sağlayarak stratejik kararlar almalarına yardımcı oluyor.

ATA TURİZM HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Yatırımcıların halka arzlara katılım kararında önemli kriterlerden biri, şirketin katılım endeksine uygunluğudur. Ata Turizm İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzının katılım endeksine uygun olmadığı belirtilmiştir.

ATA TURİZM (ATATR) HANGİ BANKALARDA VAR?

Ata Turizm'in halka arzına katılım göstermek isteyen yatırımcılar, başvurularını aşağıdaki banka ve yatırım kuruluşları üzerinden yapabilirler. Bu liste, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların erişimini kolaylaştırmaktadır:

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

NOT : Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.