ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2026: Yeni yılda asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?

2026 yılı asgari ücret zammı, milyonlarca çalışan ve aileleri tarafından merakla bekleniyor. Her yıl Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ülke ekonomisi, enflasyon beklentileri ve işçi-işveren temsilcilerinin taleplerini değerlendirerek yeni yılı karşılayacak asgari ücreti belirliyor. Peki, Yeni yılda asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? 2026 asgari ücret zammına dair son dakika gelişmeleri haberimizde!

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2026

Milyonlarca çalışan, 2026 yılı için açıklanacak asgari ücreti merakla bekliyor. Her yıl Aralık ayında düzenlenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları, çalışanların gelirleri ve ekonomik beklentiler doğrultusunda asgari ücretin belirlendiği kritik bir süreç olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücrette yapılan yüzde 30'luk artış, milyonlarca işçi ve ailesi için önemli bir gelir artışı sağlamıştı.

2025 yılında brüt asgari ücret 26.005,50 TL olarak belirlenmiş ve kesintiler sonrası net ücret 22.104,67 TL olmuştu. 2026 yılı için öngörülen zam oranları ise çeşitli senaryolar üzerinden hesaplanıyor.

YENİ YILDA ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayı boyunca yapacağı toplantıların ardından 2026 yılı için yeni asgari ücreti açıklayacak. Komisyonun, ülke ekonomisi, enflasyon beklentileri ve işçi-işveren temsilcilerinin taleplerini dikkate alarak karar vermesi bekleniyor.

Analistler, 2026 için asgari ücrete yapılacak zammın, 2025 yılı enflasyon oranları ve ekonomik göstergeler doğrultusunda şekilleneceğini belirtiyor. 2025 yılı sonunda açıklanan Orta Vadeli Program'a göre enflasyon beklentisi yüzde 28,5 seviyesindeydi. Bu durum, 2026 asgari ücretinin hesaplanmasında önemli bir referans olarak değerlendiriliyor.

YENİ YILDA ASGARİ ÜCRET YÜZDE KAÇ OLACAK?

2026 yılı için olası asgari ücret artış senaryoları farklı oranlar üzerinden değerlendiriliyor. Hesaplamalar, net ve brüt ücret üzerinden yapılan simülasyonlarla çalışanlara net bilgi sunmayı amaçlıyor.

Yüzde 20 Artış Senaryosu:

Net: 26.584 TL | Brüt: 31.206 TL

Yüzde 23 Artış Senaryosu:

Net: 27.188 TL | Brüt: 31.986 TL

Yüzde 25 Artış Senaryosu:

Net: 27.630 TL | Brüt: 32.506 TL

Yüzde 28,5 Artış Senaryosu (Enflasyon Bazlı):

Net: 28.404 TL | Brüt: 33.417 TL

Yüzde 30 Artış Senaryosu:

Net: 28.735 TL | Brüt: 33.807 TL

Yüzde 35 Artış Senaryosu:

Net: 29.841 TL | Brüt: 35.107 TL

Yüzde 40 Artış Senaryosu:

Net: 30.946 TL | Brüt: 36.407 TL

Bu senaryolar, komisyonun alacağı nihai karar doğrultusunda değişiklik gösterebilir. Ancak mevcut ekonomik göstergeler, özellikle enflasyon beklentisi, zam oranlarını doğrudan etkiliyor.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

2026 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranı, Aralık ayı sonlarına doğru netleşecek. Komisyon toplantılarında işçi ve işveren temsilcileri, yaşam maliyetleri, ekonomik büyüme ve enflasyon verilerini dikkate alacak.

Uzmanlar, geçtiğimiz yılki yüzde 30 artışın ardından bu yıl için zam oranının enflasyon seviyesinde veya biraz üzerinde olabileceğini öngörüyor. Orta Vadeli Program ve TÜİK verileri, zam oranı hesaplamalarında kritik bir rol oynuyor.

Milyonlarca çalışan, yeni yıl öncesinde açıklanacak asgari ücret rakamlarını beklerken, olası zam senaryoları üzerinden kendi bütçelerini planlamaya şimdiden başladı.

ASGARİ ÜCRET 2026 NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aralık ayında gerçekleştirilecek toplantılar sonrası, 2026 yılı asgari ücret zammı kamuoyuna duyurulacak. Son yıllarda olduğu gibi açıklama, yılın son günlerine doğru yapılacak ve milyonlarca çalışan yeni ücretlerini Ocak ayında alacak.

Komisyonun değerlendirmelerinde, işçi ve işveren temsilcilerinin önerileri, ekonomik göstergeler ve enflasyon beklentileri öncelikli kriter olarak öne çıkıyor. 2026 yılı asgari ücreti, Türkiye'de işçi maaşları ve ekonomik dengeler açısından belirleyici bir rol oynayacak.