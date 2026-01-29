İşverenlerin istihdam yükünü hafifletmeyi amaçlayan asgari ücret desteği, 2026 yılı boyunca belirlenen şartlar çerçevesinde uygulanacak. Destek, doğrudan işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödeyecekleri primlerden mahsup edilerek kullandırılacak ve finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak. Peki, asgari ücret desteği ne kadar 2026? Asgari ücret desteğinin şartları neler, kimler yararlanabilir? Detaylar...

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR 2026?

2026 yılı için belirlenen asgari ücret destek tutarı, günlük 42,33 TL olarak uygulanacak. Bu rakam, tam zamanlı çalışan bir sigortalı için aylık bazda 1.270 TL destek anlamına geliyor.

Destek Tutarı Nasıl Hesaplanacak?

Asgari ücret desteği hesaplamasında şu yöntem esas alınacak:

İşyerinden bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı

Bu gün sayısının 42,33 TL ile çarpılması

Ortaya çıkan tutar, işverenin ilgili ayda SGK'ya ödeyeceği sigorta primlerinden mahsup edilecek. Böylece işveren, prim borcunun bir kısmını doğrudan devlet desteğiyle karşılamış olacak.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN ŞARTLARI NELER?

2026 yılında asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için işyerlerinin yerine getirmesi gereken bir dizi zorunlu kriter bulunuyor. Bu şartlar, hem istihdamın korunmasını hem de kayıt dışılığın önlenmesini hedefliyor.

Çalışan Sayısı Şartı

İşverenlerin, 2026 yılı boyunca destekten yararlanabilmesi için 2025 yılının Ocak–Aralık döneminde bildirilen sigortalı sayısının altına düşmemesi gerekiyor. Sigortalı sayısındaki azalma, destek hakkının kaybedilmesine yol açıyor.

Bildirim ve Ödeme Yükümlülükleri

Asgari ücret desteğinden yararlanacak işyerlerinin;

Aylık prim ve hizmet belgesini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesini yasal süresinde vermesi,

Sigortalı primlerini zamanında ödemesi,

SGK'ya borcunun bulunmaması (borç varsa yapılandırılmış olması ve düzenli ödenmesi), zorunlu şartlar arasında yer alıyor.

Kayıt Dışı ve Sahte Sigortalı Uyarısı

Kayıt dışı sigortalı çalıştıran ya da sahte sigortalı bildirimi yapan işyerleri, 2026 yılı asgari ücret desteğinden kesinlikle yararlanamayacak. Bu durumun tespiti halinde sağlanan destekler geri alınabilecek.

Kanuni Kapsam Dışı Kurumlar

Destekten yararlanacak işyerlerinin, 5335 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait olmaması gerekiyor.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

2026 yılı düzenlemesi, sektör veya çalışan sayısı ayrımı yapmaksızın geniş bir işveren kitlesini kapsıyor. Ancak yararlanma koşulları, çalışanların sigorta statüsüne göre belirlenmiş durumda.

Ücret Sınırı Esasına Göre Yararlanma

Destekten, 2025 yılının aynı ayında prime esas günlük kazancı;

1.300 TL ve altında olan sigortalılar,

Toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde 2.600 TL ve altında,

Linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde 3.467 TL ve altında

ücretle çalıştırılan sigortalılar için yararlanılabilecek.

Yeni Açılan İşyerleri İçin Özel Düzenleme

2026 yılında yeni açılacak işyerleri, sigortalıların tamamı için ücret sınırı olmaksızın asgari ücret desteğinden faydalanabilecek. Bu düzenleme, yeni istihdamın teşvik edilmesini amaçlıyor.

Emekli Çalışanlar Kapsam Dışı

Asgari ücret desteği yalnızca malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen, yani uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışanlar için uygulanacak.

Bu nedenle emekli çalıştırılan sigortalılar için destekten yararlanılması mümkün olmayacak.

Fazladan Sigortalı Bildirimi Şartı

Destekten yararlanılan ayda, 2025 yılı Ocak–Aralık döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının üzerinde bildirim yapılması da şartlar arasında bulunuyor.