ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ: Asgari ücret 3 toplantısı ne zaman yapılacak? 2026 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret ile ilgili gelişmeler, işçi ve işveren tarafında büyük bir merakla takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı toplantılar, yeni ücretin ne kadar olacağını belirleyecek en kritik adımlar olarak öne çıkıyor. İlk toplantı 12 Aralık'ta, ikinci toplantı ise 18 Aralık'ta gerçekleştirildi. Peki, Asgari ücret 3 toplantısı ne zaman yapılacak? 2026 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücrete yüzde 20, 23, 25, 28, 30, 35, 40 zam yapılırsa kaç olur? Detaylar...

ÜCRET 3 TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. İlk iki toplantının ardından tarafların görüşlerini iletmesi ve ekonomik değerlendirmelerin yapılması süreci devam ediyor.

Geçmiş yıllara bakıldığında, komisyon genellikle dört toplantı gerçekleştiriyor. Bu toplantılar sırasında ekonomik veriler, enflasyon tahminleri ve işçi-işveren talepleri göz önünde bulundurularak nihai karar veriliyor.

Üçüncü toplantının tarihi belli olduğunda, kamuoyuna duyurulması bekleniyor ve haberimiz güncel tutulacaktır.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni asgari ücretin 31 Aralık 2025 tarihine kadar belirlenmesi ve 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, rakamın netleşmesi için komisyondaki tüm görüşlerin değerlendirilmesi gerekiyor.

Bu süreçte işçi ve işveren taraflarının önerileri, ülke ekonomisindeki enflasyon oranları ve Orta Vadeli Program'daki (OVP) tahminler dikkate alınacak. 2025 yılı sonu enflasyon tahminine göre, asgari ücretin yaklaşık yüzde 28,5 artışla net 28.404 TL ve brüt 33.417 TL seviyesinde olabileceği öngörülüyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTIDA AÇIKLANIR MI?

Asgari ücretin 3. toplantıda açıklanıp açıklanmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Komisyon, geçmiş yıllardaki uygulamalara benzer şekilde dört toplantı yapmayı planlıyor. Dolayısıyla üçüncü toplantıda rakamın belirlenmesi veya son aşamaya yaklaşılması bekleniyor.

Ancak asgari ücretin resmi olarak kamuoyuna duyurulması genellikle 4. toplantının ardından gerçekleşiyor. Bu nedenle, üçüncü toplantıda net bir rakamın açıklanması olasılığı sınırlı.

2026 YILI ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Yeni asgari ücretin olası zam senaryoları, işçi ve işveren tarafının beklentilerine göre şekilleniyor. İşte 2026 yılı için öne çıkan senaryolar:

Yüzde 20 zam: Net ücret 26.584 TL, brüt 31.206 TL

Yüzde 23 zam: Net 27.188 TL, brüt 31.986 TL

Yüzde 25 zam: Net 27.630 TL, brüt 32.506 TL

Yüzde 28,5 zam (OVP tahmini): Net 28.404 TL, brüt 33.417 TL

Yüzde 30 zam: Net 28.735 TL, brüt 33.807 TL

Yüzde 35 zam: Net 29.841 TL, brüt 35.107 TL

Yüzde 40 zam: Net 30.946 TL, brüt 36.407 TL

Bu senaryolar, hem işçi maliyetlerini hem de ekonomik dengeleri göz önünde bulunduran bir perspektifle hazırlanıyor.