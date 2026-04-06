Trendyol Süper Lig’de zirve yarışını doğrudan etkileyen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde yaşanan sakatlık, karşılaşmanın önüne geçen en önemli gelişmelerden biri oldu. Sarı-lacivertli ekipte maça ilk 11’de başlayan Marco Asensio’nun yaşadığı talihsiz an, hem teknik heyeti hem de taraftarları endişelendirdi. Peki, Asensio sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl? Asensio kaç hafta yok? İşte derbide yaşanan sakatlığın detayları ve Asensio’nun son durumu…

ASENSIO SAKATLANDI MI?

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin henüz 24. dakikasında yaşanan pozisyon, mücadelede dengeleri değiştiren anlardan biri oldu. Marco Asensio, Beşiktaşlı oyuncu Hyun-Gyu Oh ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Faul düdüğü çalınırken İspanyol yıldızın acı içinde kalması, tribünlerde ve kulübede kısa süreli bir panik yarattı.

Sağlık ekipleri hızla sahaya girerek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Asensio, tedavisinin ardından ayağa kalkarak oyuna devam etmeyi denese de kısa süre içinde tekrar kendini yokladı ve durumunun ciddi olabileceğini işaret etti. Oyuncunun bu kararı sonrası teknik direktör Domenico Tedesco risk almak istemedi ve 24. dakikada Asensio’yu oyundan alarak yerine Fred’i sahaya sürdü.

Bu gelişme, özellikle derbinin kritik yapısı düşünüldüğünde Fenerbahçe adına önemli bir kayıp olarak değerlendirildi.

ASENSIO'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Karşılaşma sonrası en çok merak edilen konulardan biri de Marco Asensio’nun sağlık durumu oldu. Ancak maçın hemen ardından Fenerbahçe kulübünden resmi bir açıklama yapılmadı.

İlk değerlendirmelere göre oyuncunun sahayı terk etmek zorunda kalması, tedbir amaçlı bir değişiklik ihtimalini de gündeme getirdi. Buna rağmen net bir teşhis konulabilmesi için detaylı kontrollerin yapılması gerekiyor.

Kulüp kaynaklarına yakın beklenti, derbi sonrası gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından Asensio’nun durumuna ilişkin resmi bilgilendirmenin yapılacağı yönünde. Sarı-lacivertli kulübün gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

ASENSIO KAÇ HAFTA YOK?

Marco Asensio’nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı şu an için belirsizliğini koruyor. Oyuncunun kaç hafta forma giyemeyeceği, yapılacak detaylı sağlık kontrolleri sonrasında netlik kazanacak.

Ancak yıldız futbolcunun geçmiş sakatlık verileri, bu süreçte belirleyici bir referans olarak öne çıkıyor. Kariyerinde zaman zaman sakatlık problemleri yaşayan Asensio’nun sezonlara göre geçmişi şu şekilde:

25/26 sezonu: 9 gün | 2 sakatlık | 2 maç kaçırdı

23/24 sezonu: 104 gün | 2 sakatlık | 16 maç kaçırdı

21/22 sezonu: 51 gün | 4 sakatlık | 9 maç kaçırdı

20/21 sezonu: 38 gün | 2 sakatlık | 7 maç kaçırdı

19/20 sezonu: 250 gün | 1 sakatlık | 45 maç kaçırdı

18/19 sezonu: 42 gün | 2 sakatlık | 8 maç kaçırdı

17/18 sezonu: 18 gün | 3 sakatlık | 5 maç kaçırdı

14/15 sezonu: 2 gün | 1 sakatlık | 0 maç kaçırdı

Özellikle 2019/20 sezonunda yaşadığı uzun süreli sakatlık, oyuncunun kariyerinde dikkat çeken en ciddi sağlık problemi olarak öne çıkıyor.

Bu veriler ışığında Asensio’nun sakatlığının ciddiyeti yapılacak tetkiklerle netleşecek. Hafif bir zorlanma olması durumunda kısa sürede sahalara dönmesi mümkün görünürken, daha ciddi bir durum tespit edilirse birkaç haftalık bir ayrılık ihtimali de masada.