Asen Albayrak kimdir? Süper Lig'in ilk kadın orta hakemi Asen Albayrak kaç yaşında, nereli?

Türk futbol tarihinde bir ilke imza atılıyor. Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe- Alanyaspor karşılaşmasını yönetmek üzere Asen Albayrak görevlendirildi. Bu karar, Süper Lig tarihinde ilk kez bir kadın hakemin orta hakem olarak düdük çalması anlamına geliyor ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Asen Albayrak kimdir? Süper Lig'in ilk kadın hakemi Asen Albayrak kaç yaşında, nereli? Detaylar...

SÜPER LİG'İN İLK KADIN HAKEMİ ASEN ALBAYRAK KİMDİR?

Asen Albayrak, genç yaşına rağmen Türk hakemlik camiasında dikkat çeken isimlerden biri. Kariyerinde birçok kritik maç yöneten Albayrak, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde profesyonel hakem olarak görev yapıyor ve uluslararası platformda da kendini kanıtlamış bir isim.

ASEN ALBAYRAK KAÇ YAŞINDA?

Asen Albayrak, 5 Mayıs 1997 tarihinde Amasya'nın Taşova ilçesinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 28 yaşında olan genç hakem, kısa sürede Türk futbolunda adından söz ettirmeyi başardı.

ASEN ALBAYRAK NERELİ?

Süper Lig'in ilk kadın hakemi olan Asen Albayrak, Amasya, Taşova doğumlu. Futbol hakemliği kariyerine Ankara bölgesinde başlayan Albayrak, Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında profesyonel olarak maç yönetiyor.

ASEN ALBAYRAK'IN HAKEMLİK KARİYERİ

Genç yaşına rağmen etkileyici bir kariyere sahip olan Asen Albayrak, Süper Lig öncesinde birçok kritik maçta düdük çaldı. İşte Albayrak'ın son dönemlerde yönettiği bazı önemli maçlar:

İstanbulspor-Boluspor – 3 Mart 2026

Kırklarelispor-Kahramanmaraş İstiklal Spor – 22 Şubat 2026

Boluspor-Hatayspor – 2026

Erzincanspor-Karacabey Belediye Spor A.Ş. – 1 Şubat 2026

Adana Demirspor-Bandırmaspor – 23 Ocak 2026

Ankara Keçiörengücü-Hatayspor – 11 Ocak 2026

Kırklarelispor-Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. – 27 Aralık 2025

Bu maçlar, Albayrak'ın saha içindeki yetkinliğini ve güvenilirliğini ortaya koyuyor.

ASEN ALBAYRAK'IN YÖNETTİĞİ ULUSLARARASI MAÇLAR

2025 yılında UEFA tarafından Arnavutluk'ta düzenlenen UEFA Kadınlar U19 B2 Grubu Turnuvası'nda hakem olarak görev yapan Asen Albayrak, uluslararası arenada da adından söz ettirdi.

FIFA kokartı alarak uluslararası hakemler arasına giren Albayrak, genç yaşına rağmen profesyonel bir hakem olarak hem Türkiye'de hem de Avrupa'da dikkat çekici performanslar sergilemeye devam ediyor.