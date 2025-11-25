Aselsan, 2025 yılı kar payı dağıtım dönemine ilişkin yatırımcılarını bilgilendirdi. Pay sahiplerinin merakla beklediği temettü dağıtım tarihleri ve tutarı resmi olarak açıklandı. Peki, ASELSAN temettü tarihi ne zaman? ASELSAN temettü ne kadar verecek? Detaylar haberimizde!

ASELSAN TEMETTÜ TARİHİ NE ZAMAN?

2025 yılı nakit kar payı dağıtım programına göre, Aselsan pay sahipleri temettü hakkını 25 Kasım 2025 tarihinde kullanabilecek. Bu tarih, şirketin genel kurulu tarafından onaylanan temettü planına uygun olarak belirlenmiş olup, hak sahiplerinin temettü ödemesinden yararlanabilmesi için kritik bir gündür.

Temettü Hakkı Kullanımı Nedir?

Temettü hakkı kullanım tarihi, pay sahiplerinin kar payı talep edebileceği son günü ifade eder. Bu tarihten önce hisseye sahip olan yatırımcılar, temettü ödemesinden yararlanabilir. Aselsan'ın belirlediği 25 Kasım 2025 tarihi, yatırımcılar için bu yüzden büyük önem taşıyor.

ASELSAN TEMETTÜ NE KADAR VERECEK?

Aselsan 2025 yılı kar payı dağıtımında, pay başına brüt 0,2346491 TL, net 0,1994517 TL temettü dağıtacak. Bu rakamlar, şirketin kar dağıtım politikası ve 2025 finansal performansına göre belirlenmiştir.

Brüt ve Net Temettü Farkı

Brüt Temettü: Vergi öncesi tutar olup, yatırımcıya ödenecek toplam kar payını gösterir.

Net Temettü: Vergi kesintisi sonrası yatırımcıya gerçek olarak ödenen tutardır. Aselsan örneğinde, net temettü pay başına 0,1994517 TL olarak hesaplanmıştır.