Aselsan hisse neden düşüyor? 22 Ocak ASELS hisse fiyatı ne kadar?

Güncelleme:
Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN hisseleri, son günlerde yatırımcıların dikkatini çeken sert dalgalanmalarla gündemde. Dün yaşanan kayıpların ardından, 22 Ocak sabahı da hissede düşüş eğilimi devam etti ve ₺297,00 seviyelerinden işlem görmeye başladı. Peki, Aselsan hisseleri neden düşüyor? 22 Ocak ASELS hisse fiyatı ne kadar? Detaylar..

Dün yaşanan sert değer kayıplarının ardından yatırımcıların odağına oturan ASELSAN hisseleri, 22 Ocak sabahında da düşüş eğilimini sürdürerek hissedarlarını endişelendirdi. Özellikle "taban" haberlerinin gündeme gelmesine rağmen, hissede toparlanma sinyalleri sınırlı kaldı. Peki, Aselsan hisseleri neden düşüyor? 22 Ocak ASELS hisse fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizde.

ASELSAN HİSSE NEDEN DÜŞÜYOR?

ASELSAN hisselerinde yaşanan değer kaybının temel sebepleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dün itibarıyla hisse, ₺303,25 seviyesinde kapanmış olmasına rağmen sabah saatlerinde %2,06'lık bir düşüşle ₺297,00 seviyelerine geriledi.

Hissenin dalgalanma bandı gün içinde ₺287,50 ile ₺299,50 arasında seyrederken, basına yansıyan "taban oldu" yorumları da yatırımcıların güvenini tam olarak geri getiremedi. Analistler, ASELSAN hisselerindeki düşüşün kısa vadeli piyasa oynaklıklarından kaynaklandığını, ancak teknik olarak destek seviyelerinin izlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Yatırımcılar için dikkat çeken bir diğer nokta ise piyasa değeri. ASELSAN, 1,35 trilyon TRY'lik piyasa değeri ile Borsa İstanbul'un önde gelen savunma sanayi hisselerinden biri konumunda. Ancak hisse fiyatındaki dalgalanmalar, piyasa yatırımcılarını temkinli olmaya yönlendiriyor.

22 OCAK ASELS HİSSE FİYATI NE KADAR?

22 Ocak sabahı itibarıyla ASELSAN hisseleri ₺297,00 seviyelerinden işlem görüyor. Günlük değişim % -2,06 olarak kaydedildi. Hissenin önceki kapanış fiyatı ise ₺303,25 idi.

Gün içinde dalgalanan fiyat aralığı ₺287,50 – ₺299,50 olarak gözlemleniyor. Anlık veriler ise saat 11:11 itibarıyla ₺299,75 seviyesinde seyrediyor ve gün içi kayıp %1,15 olarak hesaplanıyor.

Bu veriler, ASELSAN yatırımcılarının kısa vadeli dalgalanmalara karşı dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Yıllık fiyat aralığı ise ₺77,25 – ₺338,25 bandında değişkenlik gösteriyor ve hisse fiyatının hâlâ potansiyel olarak geniş bir hareket alanına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

ASELSAN HİSSELERİNDE "TABAN" SONRASI SÜRÜNEN TOPARLANMA

Hissede dün basına yansıyan "taban oluştu" haberlerinin ardından toparlanma sinyalleri sınırlı kaldı. Gün içinde ₺287,50 – ₺299,50 bandında dalgalanan hisse, yatırımcıların temkinli davranmasına sebep oldu.

Analistler, ASELSAN hisselerindeki mevcut düşüş trendinin kısa vadeli olduğunu ve yatırımcıların piyasa verilerini yakından takip etmesi gerektiğini vurguluyor. Taban haberlerine rağmen hisse, toparlanma sürecini hızlandıramıyor ve bu durum, özellikle kısa vadeli yatırımcıların tedirginliğini artırıyor.

ASELS HİSSE FİYATI CANLI

Anlık Fiyat: ₺297,00

Günlük Değişim: % -2,06

Önceki Kapanış: ₺303,25

Piyasa Değeri: 1,35 Trilyon TRY

Günlük Dalgalanma Bandı: ₺287,50 – ₺299,50

Yıllık Aralık: ₺77,25 – ₺338,25

NOT: Haberimizde yer alan bilgiler 22 Ocak 11.30 saati verileridir. Yatırım tavsiyesi değildir.

