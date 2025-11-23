Arsenal Tottenham CANLI nereden izlenir? Arsenal Tottenham maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Arsenal Tottenham CANLI İZLE!

Premier Lig'in en heyecan verici derbilerinden biri bugün Emirates Stadyumu'nda futbolseverlerle buluşuyor. Peki, Arsenal Tottenham hangi kanalda, canlı şifresiz link var mı? Arsenal Tottenham maçı donmadan kesintisiz HD reklamsız maç izle, hangi kanal veriyor? Maça dair detaylar haberimizde!

ARSENAL TOTTENHAM CANLI İZLE!

Arsenal, Tottenham karşısında 12. hafta mücadelesini verirken, heyecan dorukta. Taraftarlar ve futbolseverler, bu kritik mücadeleyi canlı olarak izlemek için ekran başına geçmeye hazırlanıyor.

Arsenal ile Tottenham arasındaki rekabet, sadece sahada değil, tribünlerde ve sosyal medyada da büyük yankı uyandırıyor. Premier Lig'in önemli maçlarından biri olarak gösterilen bu mücadele, iki kulüp için de sezonun gidişatını belirleyecek nitelikte.

ARSENAL TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal-Tottenham derbisi, Türkiye'de beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın yayın hakları beIN Sports 3 kanalında bulunuyor. Hem karasal yayın hem de dijital platform üzerinden izleyicilere sunulan bu kanal, maç öncesi analizleri ve özel yorumlarla izleyicileri bilgilendirecek.

Profesyonel yorumcuların maç boyunca saha içi ve saha dışı gelişmeleri aktarması, izleyicilerin mücadeleyi daha detaylı ve eğlenceli bir şekilde takip etmesini sağlayacak. Bu nedenle, Arsenal-Tottenham karşılaşmasını kaçırmamak için beIN Sports 3'ü tercih etmek en doğru seçenek.

ARSENAL TOTTENHAM MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Arsenal-Tottenham maçını izlemek isteyen futbolseverler için birkaç farklı seçenek mevcut:

Televizyon Yayını: Türkiye'de beIN Sports 3 kanalından canlı olarak izlenebilir.

Online Platformlar: beIN Connect üzerinden maç internet üzerinden canlı olarak izlenebilir.

Mobil Cihazlar: Akıllı telefon veya tablet kullanıcıları, beIN Connect uygulaması ile maçı diledikleri yerden takip edebilir.

Online ve mobil izleme seçenekleri, özellikle stadyum dışında olan taraftarlar için büyük kolaylık sağlıyor. Böylece, nerede olursanız olun Premier Lig'in bu önemli derbisini canlı ve kesintisiz şekilde takip edebilirsiniz.

ARSENAL TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 12. haftasında oynanacak olan Arsenal-Tottenham maçı, 23 Kasım 2025 Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele, hem saha içinde hem de tribünlerde büyük heyecan yaratacak.

Bu kritik derbi, iki takımın ligdeki konumunu etkileyecek. Arsenal, ev sahibi avantajını kullanarak üç puan hedeflerken, Tottenham deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Maç öncesi takımların son form durumları, sakatlıklar ve kadro tercihleri de izleyiciler için merak konusu.