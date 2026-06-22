Arjantin Avusturya maç özeti ve golleri! (ÖZET) Arjantin Avusturya kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Arjantin Avusturya maç özeti izle! Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Arjantin Avusturya maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Arjantin Avusturya maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Detaylar...

ARJANTİN AVUSTURYA MAÇ ÖZETİ

Arjantin Avusturya maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Arjantin Avusturya özet bölümünde yer alan bilgilerden Arjantin Avusturya geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

ARJANTİN AVUSTURYA ÖZET

Arjantin Avusturya maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

ARJANTİN AVUSTURYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Arjantin Avusturya maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

ARJANTİN AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Arjantin Avusturya maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.