ARF Bio Yenilenebilir Enerji'nin kimin, sahibi kim? ARF Bio ne iş yapıyor?

Arf Bio Yenilenebilir Enerji, Türkiye'de yenilenebilir enerji sektöründe dikkat çeken yatırımlara imza atan bir şirket olarak öne çıkıyor. Peki, ARF Bio Yenilenebilir Enerji'nin kimin? ARF Bio'nun sahibi kim? Detaylar haberimizde...

ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ'NİN KİMİN?

Enerji sektöründe sürdürülebilir ve çevre dostu projeleriyle bilinen Arf Bio, özellikle biyogaz ve güneş enerjisi alanında gerçekleştirdiği yatırımlarla öne çıkıyor. Şirketin portföyündeki projeler, hem elektrik üretimi hem de atık yönetimi açısından Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine katkı sağlıyor.

ARF BİO'NUN SAHİBİ KİM?

Arf Bio'nun sahipliği, Türkiye'de girişim sermayesi modeliyle enerji yatırımlarına destek veren Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Arf Girişim Sermayesi Fonu üzerinden yürütülüyor. Bu yapı, şirketin büyüme stratejilerini hızlandırmakta ve sürdürülebilir enerji projelerine yatırım yapmasını mümkün kılmakta.

Arf Bio'nun sahipliği, aynı zamanda şirketin finansal şeffaflığını ve yatırım güvenilirliğini de artırıyor. Re-Pie Portföy Yönetimi'nin fon desteği, Arf Bio'nun Türkiye genelindeki yenilenebilir enerji projelerini hayata geçirmesini kolaylaştırıyor.

ARF BİO'NUN YATIRIM PORTFÖYÜ

Arf Bio'nun ilk yatırımı, Konya'nın Kadınhanı ilçesinde hayata geçirilen 5,7 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali oldu. Bu santral, bölgedeki enerji ihtiyacına katkı sağlarken, Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelinin değerlendirilmesine önemli bir örnek teşkil ediyor.

Arf Bio'nun ikinci ve en büyük yatırımı, 4,8 MW kurulu güce sahip Ödemiş Biyogaz Enerji Santrali oldu. Türkiye'nin en büyük biyogaz santrallerinden biri olarak kabul edilen bu tesis, yıllık ortalama 36 milyon kWs elektrik üretimi ile yaklaşık 35 bin kişinin günlük enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip.