Süper Lig'de gösterdiği etkileyici performansla adından söz ettiren Anthony Musaba, transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Hızı, bire birdeki etkinliği ve gol katkısıyla dikkat çeken Hollandalı sol kanat oyuncusunun Samsun spor'daki sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunuyor. Peki, Anthony Musaba'nın serbest kalma maddesi var mı? Musaba Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Detaylar...

ANTHONY MUSABA KİMDİR?

Anthony Musaba, 2000 doğumlu Hollandalı bir sol kanat oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Hızı, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki üretkenliği ile öne çıkan Musaba, kariyerinde kısa sürede önemli adımlar attı. 2025 sezonu başında İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'den Samsun spor'a transfer olan Musaba, Süper Lig'deki performansıyla büyük kulüplerin radarına girmeyi başardı.

Bu sezon Samsun spor formasıyla çıktığı 22 maçta 6 gol ve 3 asistle 9 gole doğrudan etki eden Musaba, başarılı dripling ve adam geçme istatistiklerinde takımının en önemli oyuncuları arasında yer aldı. Hızı ve hücum çeşitliliği, onun kısa sürede dikkat çekmesinin başlıca sebeplerinden biri oldu.

ANTHONY MUSABA'NIN SERBEST KALMA MADDESİ VAR MI?

Anthony Musaba'nın sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu madde, transfer sürecinin nasıl şekilleneceği açısından kritik önem taşıyor. Edinilen bilgilere göre serbest kalma bedelleri şu şekilde:

Süper Lig kulüpleri için: 6 milyon Euro

Avrupa kulüpleri için: 5 milyon Euro

Bu durum, Fenerbahçe gibi kulüplerin transferde pazarlık payı olsa bile belirlenen rakamların altında bir bonservis ödemesinin oldukça zor olduğunu gösteriyor. Samsun spor, bu madde ile oyuncu üzerindeki sözleşmesel gücünü koruyor ve yüksek bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

Kulüp yetkilileri ve menajerler arasında çıkan söylentiler olsa da, Samsun spor Teknik Direktörü Fuat Çapa ve Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım konuyla ilgili resmi bir teklif almadıklarını belirtti. Samsun spor Genel Menajeri Veysel Bilen ise, Musaba'dan gitmek istediğine dair resmi bir talep gelmediğini vurguladı.

MUSABA FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK MI?

Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'ye transferi, hem spor kamuoyunun hem de taraftarların gündeminde. Ancak Samsunspor yetkilileri, Fenerbahçe'den resmi bir temasın olmadığını açıklıyor.

Musaba'nın transferinin gerçekleşmesi durumunda, serbest kalma maddesinin devreye girmesi bekleniyor. Menajerler ve kulüpler arasındaki pazarlık süreci, ödeme planları, bonuslar ve oyuncu takası gibi seçeneklerle şekillenebilir.

Özetle, Musaba'nın Fenerbahçe'ye transferi henüz resmi bir aşamaya ulaşmamış olsa da, serbest kalma maddesi nedeniyle olası bir transferde bedelin yüksek olacağı konuşuluyor.

ANTHONY MUSABA'NIN SAMSUNSPOR'DAKİ PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Anthony Musaba'nın güncel piyasa değeri yaklaşık 4 milyon Euro seviyesinde. Ancak serbest kalma maddesinin 6 milyon Euro olarak belirlenmesi, Samsunspor'un oyuncudan yüksek bir gelir elde etmeyi planladığını gösteriyor.

Süper Lig'de gösterdiği performans, Musaba'nın hız, dripling ve gol katkısı açısından önemli bir değer olduğunu ortaya koyuyor. Bu istatistikler, Fenerbahçe gibi büyük kulüplerin ilgisini çeken en kritik unsurlar arasında yer alıyor.