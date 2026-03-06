Ankara TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ: TOKİ Ankara kura sonuçları nasıl öğrenilir? Ankara TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı!

Ankara'da TOKİ tarafından gerçekleştirilen konut projelerinde heyecan dorukta! Bugün sabah saat 10.00'da YouTube üzerinden canlı olarak yapılan noter huzurundaki kura çekilişi tamamlandı. Peki, TOKİ Ankara kura sonuçları nasıl öğrenilir? Ankara TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı! Detaylar...

ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Bugün sabah saat 10.00'da YouTube üzerinden canlı yayınlanan noter huzurundaki Ankara TOKİ kura çekilişi tamamlandı. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, kurada önceki gün yaşanan sistem aksaklıkları nedeniyle bazı hak sahiplerinin belirlenmesinde sorun yaşandı.

Toplamda 497 konutun hak sahibinin sistem hatası nedeniyle belirlenemediği, bunun yanı sıra 270 konutun yeniden kura ile belirlendiği bildirildi. Hak sahipleri için ise SMS yoluyla bilgilendirme yapıldı. Bu gelişmeler sonrası Ankara TOKİ kura sonuçları isim listesi yoğun bir şekilde merak konusu oldu.

Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar için tüm detaylar ve sorgulama adımları aşağıda paylaşıldı.

ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!





TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Ankara kura sonuçları, hak sahiplerinin hızlı ve güvenli şekilde öğrenebilmesi için çevrimiçi olarak erişime açılmıştır. İşte adım adım yapmanız gerekenler:

TOKİ resmi web sitesine giriş yapın: https://www.toki.gov.tr

"Kura Sonuçları" bölümünü seçin.

Kura çekiliş tarihi ve il seçeneğini işaretleyin.

TC kimlik numarası veya başvuru numarası ile sorgulama yapın.

Sistem üzerinden yapılan bu sorgulama ile hak sahipleri, Ankara TOKİ kura sonuçlarını isim listesi üzerinden görebilir ve hak kazanan konut bilgilerine ulaşabilir.

ANKARA TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI!

TOKİ, Ankara konut projeleri için hazırladığı kura sonucu sorgulama ekranı ile vatandaşların hak kazanan konutları kolayca görüntülemesine imkan tanıyor. Sorgulama ekranı, kullanıcı dostu tasarımı sayesinde yalnızca birkaç tıklamayla sonuçları sunmaktadır.

Sorgulama ekranında şu bilgiler yer almaktadır:

Başvuru sahibinin adı ve soyadı,

Kura çekiliş tarihi,

Hak kazanılan konut bilgileri (blok ve daire numarası),

Yedek hak sahipleri listesi,

Ayrıca sistem, daha önce yaşanan aksaklıklara bağlı olarak yeniden kura yapılan 270 konut için de güncel verileri anlık olarak günceller. Böylece hak sahipleri, güncel durumlarını hızlı bir şekilde öğrenebilir.