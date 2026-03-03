Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Ankara etabı için kura heyecanı bugün başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen bu dev organizasyonda, başkentte inşa edilecek on binlerce sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Peki, Ankara TOKİ kura çekilişi ne zaman, bugün mü, saat kaçta? Ankara TOKİ kura çekilişi başladı mı? Detaylar haberimizde.

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Ankara TOKİ kura çekilişi, 3 MART 2026 Salı günü saat 13.30'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılan çekiliş ile hak sahipleri kesinleşecek ve her kura numarası resmi olarak kayıt altına alınacak.

TOKİ yetkilileri, çekilişin şeffaf ve güvenli bir şekilde yapılacağını vurgularken, vatandaşların kura sürecini dijital ortamdan takip edebileceğini belirtti. Bu sayede başkentteki sosyal konut projelerine başvuran kişiler, hak sahipliği süreçlerini güvenle izleyebilecek.

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ BUGÜN MÜ, SAAT KAÇTA?

Bugün Ankara'da TOKİ kura çekilişi heyecanı yaşanıyor. Çekiliş, 3 Mart 2026 tarihinde saat 13.30'da başlayacak ve noter denetiminde gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, kura çekilişini TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden eş zamanlı olarak takip edebiliyor.

Her hak sahibi için çekilen kura numaraları, noter onayından geçirilerek dijital kayıt altına alınıyor. Bu sayede, çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi hızlı ve güvenli bir şekilde açıklanacak.

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ BAŞLADI MI?

Ankara TOKİ kura çekilişi planlandığı gibi bugün noter huzurunda başlatıldı. Çekilişin başlamasıyla birlikte vatandaşlar dijital platformlar üzerinden canlı olarak süreci izleyebiliyor.

Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabilecek. Dijital ortamda erişime açılacak listeler sayesinde, isimler hızlı ve güvenli bir şekilde kontrol edilebilecek. Bu uygulama, hak sahiplerinin sonuçlara kolay ve güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlıyor.

SONUÇLAR VE HAK SAHİPLERİ LİSTESİ

Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi resmi olarak yayımlanacak. Vatandaşlar, sonuçlara e-Devlet üzerinden veya TOKİ'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecek. Bu sayede hak sahipliği kesinleşmiş olacak ve başkentteki sosyal konutlara dair belirsizlikler ortadan kalkacak.

TOKİ'nin dijital ve noter onaylı kayıt sistemi, şeffaf bir süreci garanti ederek başkentteki sosyal konut projesinin güvenilirliğini artırıyor.