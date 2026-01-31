Altın ve gümüş neden düştü? SON DAKİKA! Düşüş devam edecek mi?

Ocak ayı boyunca güçlü bir yükseliş yaşayan altın ve gümüş, ayın sonuna doğru yoğun satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Fiyatlardaki sert gerileme, yatırımcıların dikkatini küresel para politikası beklentilerine ve piyasalardaki kırılganlığa çevirdi.

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün en önemli tetikleyicilerinden biri, ABD Başkanı Donald Trump'ın FED başkanlığı için Kevin Warsh'ı aday göstermesi yönündeki haberler ve ardından gelen resmi açıklama oldu. Geçmişte sıkı para politikası yanlısı bir duruş sergileyen Warsh ismi, piyasalarda FED'in faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağı beklentisini güçlendirdi. Bu beklentiyle birlikte ABD dolar endeksinde hızlı bir yükseliş yaşandı ve dolar cinsinden fiyatlanan altın, yabancı yatırımcılar açısından daha pahalı hale geldi.

Faiz getirisi olmayan bir yatırım aracı olan altın, yüksek faiz ortamı beklentisi güçlendiğinde yatırımcılar tarafından daha kolay terk edildi. Ocak ayının ilk haftalarında yaklaşık yüzde 18-20 oranında değer kazanan ons altın, teknik açıdan aşırı alım bölgesine girmişti. Yükseliş sürecinde artan kaldıraçlı pozisyonlar ve yoğun spekülatif işlemler, haber akışıyla birlikte kâr satışlarını hızlandırdı ve panik satışları derinleştirdi.

GÜMÜŞ NEDEN DÜŞTÜ?

Gümüş fiyatlarındaki kayıplar, altına kıyasla çok daha sert gerçekleşti. Ons gümüş, 120 dolar seviyelerine yaklaşmasının ardından yüzde 30-36 aralığında değer kaybederek 75-85 dolar bandına kadar geriledi. Gümüş piyasasının altına göre daha küçük bir yapıya sahip olması ve likiditenin sınırlı kalması, sert fiyat hareketlerinin daha hızlı yaşanmasına neden oldu.

Gümüşün endüstriyel kullanım ağırlığı da satış baskısını artıran unsurlar arasında yer aldı. Risk algısının yükseldiği dönemlerde endüstriyel metallerden çıkışlar daha hızlı gerçekleşti. Ayrıca vadeli işlemler ve opsiyon piyasalarında yoğun şekilde kullanılan kaldıraç, fiyat düşüşüyle birlikte geniş çaplı likidasyonlara yol açtı ve düşüşü derinleştirdi.

ALTIN VE GÜMÜŞ DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Ocak ayının son günlerinde yaşanan sert hareketler, değerli metallerdeki hızlı yükselişin ardından gelen güçlü bir düzeltme süreci olarak kayıtlara geçti. Altın ve gümüşte yılın ilk ayında görülen olağanüstü kazançlar, yatırımcıların yüksek seviyelerden karlarını realize etmesine zemin hazırladı. Bu satış dalgası, kısa sürede fiyatların keskin şekilde geri çekilmesine neden oldu.

Piyasalarda yaşanan bu hareketlilik, para politikası beklentileri ve kaldıraçlı pozisyonların yoğunluğu ile birlikte değerlendirildi. Fiyatlardaki geri çekilmenin arkasında yer alan unsurların aynı dönemde devreye girmesi, düşüşün boyutunu büyüttü ve değerli metallerde yüksek oynaklık yarattı.