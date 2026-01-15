ALTIN S1 HİSSE YORUM: Altın S1 neden düşüyor? Darphane Altın Sertifikası fiyatı 15 Ocak 2026

Borsa İstanbul'da işlem gören Darphane Altın Sertifikası (ALTIN S1), yatırımcıların gündeminde sert düşüşleriyle öne çıkıyor. Son günlerde altın piyasasında yaşanan hareketlilik, hem fiziki altın hem de borsa ürünleri açısından farklı tepkilere yol açtı. Özellikle ALTIN S1'de görülen ani değer kaybı, yatırımcılar tarafından mercek altına alınmış durumda. Peki, Altın S1 neden düşüyor? Darphane Altın Sertifikası fiyatı ne kadar? Detaylar...

ALTIN S1 HİSSE YORUM

Uzmanlar, Altın S1'in fiyat hareketlerini değerlendirirken küresel jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası (FED) kaynaklı belirsizlikler ve piyasalardaki teknik aşırı alım durumlarının kritik rol oynadığını belirtiyor. ALTIN S1, geçtiğimiz yıl yatırımcısına ciddi kazanç sağlarken, son dönemde yaşanan sert düşüşler, piyasalardaki dalgalanmanın etkilerini açıkça ortaya koyuyor.

ALTIN S1 NEDEN DÜŞÜYOR 15 OCAK?

ALTIN S1'de yaşanan sert düşüşün arkasında birkaç önemli faktör bulunuyor. Öncelikle, gram altının değeri ile Darphane Altın Sertifikası fiyatı arasındaki fark, ALTIN S1'in aşırı primlenmesine yol açtı. Uzmanlar, bu durumun teknik aşırı alım sinyali verdiğini ve doğal olarak sert satışları tetiklediğini ifade ediyor.

Ayrıca, küresel gelişmeler de ALTIN S1 üzerinde baskı oluşturuyor:

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'a açılan soruşturma, piyasalarda belirsizlik yaratıyor.

İran'daki protestolar, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırıyor.

Eski Başkan Trump'ın müdahale açıklamaları, jeopolitik risk algısını yükseltiyor.

Bu gelişmeler, fiziki altına olan talebi artırırken, ALTIN S1'de kâr satışlarını tetikledi. Sonuç olarak, piyasadaki bu farklı hareketler, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları tarafından yakından takip ediliyor.

DARPHANE ALTIN SERTİFİKASI FİYATI 15 OCAK 2026

Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve ALTIN S1'deki sert düşüş, yatırımcılar arasında dikkat çekiyor. 7 Ocak 2026 tarihinde 116,65 TL ile tüm zamanların zirvesini gören ALTIN S1, son beş işlem gününde ardı ardına değer kaybetti.

Bugünkü fiyat (15 Ocak 2026): 77,96 TL

Bu düşüş, ALTIN S1'de kâr satışlarının hız kazandığını ve yatırımcıların pozisyonlarını yeniden değerlendirdiğini gösteriyor. Piyasa uzmanları, özellikle küresel belirsizlikler ve FED kaynaklı risklerin, altın ve değerli metallerin fiyatları üzerinde uzun vadeli etkiler yaratabileceğini vurguluyor.

DARPHANE ALTIN SERTİFİKASI NEDİR?

Darphane Altın Sertifikası (ALTIN S1), 21 Kasım 2022 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Her bir sertifika, arkasında fiziki altın teminatı bulunacak şekilde, 0,995 saflıkta 0,01 gram altını temsil ediyor.

Bu ürün, yatırımcıya fiziki altına direkt yatırım yapmadan, borsa üzerinden altına yatırım yapma imkânı sunuyor. ALTIN S1'in avantajı, hem güvenli liman niteliği taşıyan altına erişim sağlaması hem de borsa ortamında likidite sunmasıdır.



NOT : Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.