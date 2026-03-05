Haberler

ALTIN REKOR KIRDI: 5 Mart gram altın ne kadar oldu, savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, ne kadar yükseldi? Güncel altın fiyatları!

Güncelleme:
Bölgede yaşanan gelişmeler, finans piyasalarında dalgalanmaları beraberinde getirdi. Altın ve gümüş fiyatlarındaki ani yükseliş ve düşüşler, yatırımcıların ve vatandaşların dikkatini çekiyor. Peki, 5 Mart gram altın ne kadar oldu, savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, ne kadar yükseldi? Güncel altın fiyatları!

Finans piyasalarında son günlerde yaşanan hareketlilik, yatırımcıların ve vatandaşların ilgisini çekiyor. Altın ve gümüşteki ani dalgalanmalar neyi işaret ediyor, piyasaların yönü nasıl şekillenebilir? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ?

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. İran'da dini lider Hamaney'in ölümü ve ABD-İsrail operasyonları sonrası artan belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor. Bu durum Türkiye'de gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının hızlı yükselmesine yol açtı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

5 Mart itibarıyla gram altın fiyatları şu şekilde:

  • Alış: 7.300,10 TL
  • Satış: 7.300,93 TL

Hafta başında 7.300 TL civarında seyreden gram altın, artan talep ve piyasalardaki belirsizlikle birlikte yatırımcıların ilgisini çekiyor.

ALTIN REKOR MU KIRDI?

Gram altın, son dönemin yüksek seviyelerinden birine ulaşırken, çeyrek altın fiyatları da şöyle:

  • Alış: 12.118,00 TL
  • Satış: 12.248,00 TL

Yurtiçinde ve küresel piyasalarda güvenli limana yönelen yatırımcılar, altındaki bu hızlı yükselişi destekliyor.

ALTIN (ONS) FİYATLARI

Altın piyasasında ons bazında da dalgalanmalar sürüyor:

  • Alış: 5.164,23 $
  • Satış: 5.164,85 $
  • Değişim: 0,58 %

Yatırımcılar hem TL hem de dolar bazında altındaki hareketliliği yakından takip ediyor ve piyasalardaki belirsizlikler altına olan talebi artırıyor.

Sahra Arslan
