Altın neden düşüyor, düşmeye devam edecek mi? 4 Aralık canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın piyasalarında son günlerde dikkat çeken bir düşüş trendi gözlemleniyor. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası Fed'in önümüzdeki hafta açıklayacağı faiz kararına yönelik pozisyon alırken, ons altın ve gram altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Peki, Altın neden düşüyor, düşmeye devam edecek mi? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? 4 Aralık canlı altın fiyatları haberimizde!

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki düşüşün temel nedeni, yatırımcıların Fed'in olası faiz indirimi kararını fiyatlaması. Piyasalarda, Fed'in 25 baz puan faiz indirme olasılığı yaklaşık yüzde 90 seviyelerinde. Bu beklenti, altına olan talebi sınırlıyor ve fiyatların aşağı yönlü hareket etmesine yol açıyor.

Buna ek olarak, ABD'den gelen ekonomik veriler de altın fiyatlarını etkiliyor. ADP'nin açıkladığı istihdam raporuna göre, ABD özel sektör istihdamı Kasım ayında 32 bin kişi azaldı. Bu, son iki buçuk yılın en sert düşüşü olarak kayıtlara geçti. Ekonomik aktivitedeki yavaşlama ve iş gücü piyasasındaki olumsuz veriler, yatırımcıları altın gibi güvenli limanlardan uzaklaştırıyor.

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altının kısa vadede düşüş eğiliminde olup olmayacağı, büyük ölçüde Fed'in faiz politikalarına bağlı. Eğer beklendiği gibi faiz indirimi gerçekleşirse, kısa vadede altına olan talep sınırlı kalabilir. Ancak ekonomik verilerin olumsuzluğu ve jeopolitik riskler, altının uzun vadeli değerini destekleyebilir.

Yatırımcılar, teknik analizler ve piyasa hareketlerini yakından izlemeli. Özellikle ons altın fiyatı, gram altın ve çeyrek altın gibi yerel piyasaları doğrudan etkileyen bir gösterge olarak takip ediliyor.

4 ARALIK CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın piyasasında 4 Aralık 2025 itibarıyla canlı fiyatlar şu şekilde gerçekleşti:

Gram Altın Alış Fiyatı: 5.722,63 TL

Gram Altın Satış Fiyatı: 5.723,39 TL

Çeyrek Altın Alış Fiyatı: 9.417,00 TL

Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 9.479,00 TL

Tam Altın Alış Fiyatı: 37.267,68 TL

Tam Altın Satış Fiyatı: 38.012,15 TL

Ons Altın Alış (USD): 4.191,25

Ons Altın Satış (USD): 4.191,81

Bu veriler, yatırımcıların anlık piyasa hareketlerini değerlendirmesi açısından kritik öneme sahip.

4 ARALIK GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatları, özellikle küçük yatırımcılar ve altın tasarrufu yapanlar için en çok takip edilen değerlerden biri. 4 Aralık itibarıyla gram altın alış fiyatı 5.722,63 TL, satış fiyatı ise 5.723,39 TL seviyesinde. Bu fiyatlar, son günlerdeki düşüş trendinin devam ettiğini gösteriyor.

4 ARALIK ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın, düğün, bayram ve özel günlerde yatırım amacıyla tercih edilen bir altın türü. Bugün itibarıyla çeyrek altın alış fiyatı 9.417,00 TL, satış fiyatı ise 9.479,00 TL olarak kaydedildi. Piyasalardaki düşüş, çeyrek altın fiyatlarına da doğrudan yansıyor.

4 ARALIK YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatları, çeyrek altının iki katı değerinde işlem görüyor. 4 Aralık 2025 tarihi itibarıyla yarım altın alış fiyatı 18.834,00 TL, satış fiyatı ise 18.958,00 TL seviyesinde. Piyasa uzmanları, bu seviyelerin yatırımcılar için kısa vadeli alım fırsatları sunabileceğini belirtiyor.

4 ARALIK TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın, büyük yatırımcılar ve birikim yapmak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Bugün itibarıyla tam altın alış fiyatı 37.267,68 TL, satış fiyatı ise 38.012,15 TL olarak açıklandı. Gram ve çeyrek altındaki düşüş, tam altın fiyatlarını da baskılıyor.