Altın kiralama sistemi nedir? Türkiye'de de uygulanacak

Türkiye'de yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik yeni bir model gündeme geldi. Peki, Altın kiralama sistemi nedir? ABD merkezli bir firma tarafından geliştirilen altın kiralama sisteminin Türkiye'de uygulanması için çalışmalar sürüyor.

ALTIN KİRALAMA SİSTEMİ NEDİR?

Sistem, vatandaşların sahip olduğu fiziki altını belirli sözleşme süreleri kapsamında işletmelere kiralamasına dayanıyor ve daha önce ABD ile birçok Avrupa ülkesinde kuyumculuk, rafineri ve endüstriyel üretim süreçlerinde kullanılmış bir yöntem olarak tanımlanıyor. Bu modelde altın sahipleri ile altına ihtiyaç duyan firmalar arasında lisanslı aracı kurumlar tarafından bağlantı kuruluyor ve altınlar kayıt altına alınarak sözleşme süresince ticari faaliyetlerde değerlendiriliyor. Süre sonunda ise altın, vatandaşa teslim edildiği gram ve ayarda geri veriliyor.

Türkiye'de yastık altında bulunduğu belirtilen yaklaşık 4.500 tonluk altının bu yolla ekonomiye dahil edilmesi planlanırken, altınların teslimi bankalar, rafineriler veya yetkili aracı kurumlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Teslim sırasında altının ayar ve gramajı resmi olarak kayıt altına alınarak tarafların yükümlülükleri belirleniyor. Bu süreç, fiziki altını olan vatandaş ile altını üretim veya ticarette kullanmak isteyen işletmeler arasında güvenli bir işlem akışı oluşturuyor.

Sistemde vatandaş ile işletme arasında 3, 6 veya 12 ay süreli kiralama sözleşmeleri düzenleniyor ve kira getirisi sözleşme kapsamında belirleniyor. Altınlar anlaşmalı firmalar tarafından üretimde veya ticari faaliyetlerde değerlendirilirken, kira geliri altının gramına göre hesaplanarak her ay TL, dolar veya altın cinsinden ödenebiliyor. Sözleşme süresi dolduğunda ise altın eksiksiz şekilde sahibine teslim edilerek isterse yeni bir kiralama döngüsü başlatılabiliyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

1. Teslim ve Kayıt

Vatandaş, fiziki altınını bankaya, rafineriye veya yetkili aracı kuruma teslim ediyor; ayar ve gramaj resmi olarak kaydediliyor.

2. Kiralama Sözleşmesi

Taraflar arasında 3, 6 veya 12 aylık sözleşme yapılıyor. Getiri oranı bu sözleşmede belirleniyor.

3. Altının Kullanılması

Altın, anlaşmalı firmalar tarafından üretimde veya ticari faaliyetlerde değerlendiriliyor.

4. Aylık Getiri

Altının gramına göre hesaplanan kira geliri vatandaşa her ay ödeniyor. Ödeme TL, dolar veya altın olarak yapılabiliyor.

5. Altının İadesi

Süre bitiminde altın, vatandaşa teslim edildiği ayar ve gramda eksiksiz şekilde geri veriliyor. İsteyenler için süreç yeniden başlatılabiliyor.