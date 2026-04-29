Altın düşer mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, yatırım araçları arasında güvenli liman olarak görülen altının fiyat hareketlerini doğrudan etkilemeye devam ediyor. 29 Nisan 2026 Çarşamba günü itibarıyla hem iç piyasada hem de uluslararası arenada altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Peki, altın düşer mi? Altın fiyatları yükselecek mi? Detaylar...

CANLI ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN

29 Nisan 2026 itibarıyla iç piyasada en çok takip edilen yatırım araçlarından biri olan gram altın fiyatları şu şekildedir:

Gram Altın Alış: 6.599,76 TL

Gram Altın Satış: 6.600,68 TL

Güncel veriler, altın fiyatlarının küresel gelişmelere paralel olarak dalgalı bir seyir izlediğini ortaya koymaktadır. Kapalı Çarşı ve serbest piyasa verileri, yatırımcıların anlık alım-satım kararlarında belirleyici olmaya devam etmektedir.

Bunun yanı sıra çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını gibi diğer altın türlerinde de fiyat değişimleri dikkatle izlenmektedir.

ALTIN DÜŞER Mİ? SON DAKİKA!

Altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olan başlıca unsurlar arasında jeopolitik gelişmeler, merkez bankalarının para politikaları ve küresel ekonomik veriler yer almaktadır. Özellikle ABD’de enflasyonun yüksek seyretmesi ve buna bağlı olarak faiz indirim beklentilerinin zayıflaması, altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan önemli faktörler arasında gösterilmektedir.

Faiz oranlarının yüksek kalması, faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltarak fiyatların gerilemesine neden olabilmektedir. Aynı zamanda doların değer kazanması da altının uluslararası piyasalarda daha pahalı hale gelmesine yol açarak talebi sınırlayabilmektedir.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ilgili yaptığı açıklamalar ve iki ülke arasındaki diplomatik sürecin belirsizliği de altın fiyatlarının kısa vadeli hareketlerinde etkili olmuştur.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarının gelecekteki yönü, birçok makroekonomik ve politik gelişmeye bağlı olarak şekillenmektedir. Küresel ölçekte yaşanan belirsizlikler, ekonomik durgunluk endişeleri ve jeopolitik riskler altına olan talebi artırabilen unsurlar arasında yer almaktadır.

Bununla birlikte merkez bankalarının faiz politikaları ve enflasyon verileri, altın fiyatlarının seyrinde belirleyici olmaya devam etmektedir. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi sürecine girip girmeyeceği, altın piyasası açısından kritik öneme sahiptir.

Yatırımcılar hem kısa vadeli al-sat işlemlerinde hem de uzun vadeli tasarruf planlarında güncel fiyatları ve küresel gelişmeleri yakından takip ederek pozisyon almaktadır.

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.