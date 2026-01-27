Altın düşer mi SON DAKİKA 2026! FED faiz kararı sonrası altın fiyatları ne olacak?

Altın fiyatları yeni haftaya tarihi seviyelerle başladı. Küresel gelişmelerin etkisiyle yatırımcılar gözlerini ekonomik veri akışına ve merkez bankası mesajlarına çevirdi.

ALTIN DÜŞER Mİ SON DAKİKA 2026!

Altın fiyatlarında yaşanan sert yükselişin ardından kısa vadeli hareketlere yönelik değerlendirmeler gündemde yer aldı. Ons altın pazartesi günü 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırarken, külçe altın yüzde 1,88 artışla 5.081,10 dolardan işlem gördü ve gün içinde 5.111,07 dolara kadar yükseldi. Gram altın tarafında ise fiyatlar 7 bin 128 lira seviyelerinde şekillendi.

İslam Memiş YouTube kanalında yaptığı açıklamada, altın fiyatlarında kısa vadede geri çekilmelerin yaşanabileceğini dile getirdi. Özellikle teknik satışlara dikkat çeken Memiş, bu sürecin tamamlanmasının ardından yeni alım fırsatlarının oluşabileceğini belirtti. Bu hafta için temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Memiş, mevcut seviyelerin kısa vadeli işlemler açısından risk taşıdığına dikkat çekti.

FED FAİZ KARARI ALTINI NASIL ETKİLER?

Piyasalarda gözler çarşamba günü açıklanacak FED faiz kararına çevrildi. Faiz kararının ardından FED Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağı belirtiliyor. Haftanın bu nedenle iki ayrı dönem olarak ele alınması gerektiği görüşü paylaşıldı.

Analistler, altın fiyatlarındaki yükselişin arka planında ABD yönetimine yönelik güven kaybının yer aldığını aktarıyor. Avrupa'ya yönelik gümrük tarifesi söylemleri ile Kanada ve Fransa'ya ilişkin vergi açıklamalarının belirsizliği artırdığı belirtilirken, Japon yeninin güçlenmesiyle doların küresel çapta değer kaybetmesi ve FED toplantısı öncesi dolar pozisyonlarının azaltılması altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında sıralanıyor.