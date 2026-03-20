Türkiye bugün, Survivor 2026 kadrosunun en iddialı isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu hakkında beklenmedik bir gelişmeyi konuşuyor. İstanbul Ümraniye'de lüks bir araca düzenlenen ve Kars 36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı soruşturmasında, ünlü yarışmacı ve şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu neden gözaltına alındı? Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde.

ALEYNIA KALAYCIOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Olay sırasında araçta bulunan ünlü rapçi Canbay'ın ifadesine başvuran polis ekipleri, soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, Canbay'ın eski sevgilisi olan Aleyna Kalaycıoğlu'nu gözaltına aldı.

Olay, genç futbolcunun ölümüyle sonuçlanan kanlı bir pusuda gerçekleşti. Soruşturma yetkilileri, Kalaycıoğlu'nun olayla bağlantılı olabileceğini değerlendirerek titiz bir inceleme başlattı. Şu aşamada soruşturmanın devam ettiği ve olayla ilgili detayların ilerleyen günlerde netleşeceği bildirildi.

ALEYNIA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

ABD'de Uçak Mühendisliği eğitimi almış, voleybol ve beach volleyball geçmişi bulunan Kalaycıoğlu, yarışmalardan sonra müzik kariyerine adım atmış ve sosyal medyada içerik üretmeye devam etmektedir.

ALEYNIA KALAYCIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1998 doğumlu olan Aleyna Kalaycıoğlu, 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

ALEYNIA KALAYCIOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Aleyna Kalaycıoğlu, çok yönlü bir kariyere sahip bir isimdir:

Sporcu: Voleybol ve beach volleyball geçmişi

Yarışmacı: Survivor 2021 ve All Star katılımcısı

Müzisyen: Yarışma sonrası müzik kariyerine başlamış

Influencer: Sosyal medya platformlarında içerik üretmektedir

Bu çok yönlü kariyer, onu Türkiye'nin genç ve popüler isimlerinden biri haline getirmiştir.

ALEYNIA KALAYCIOĞLU NERELİ?

Aslen Bursa doğumlu olan Kalaycıoğlu, çocukluğunu Yalova'da geçirmiştir. Hem doğduğu şehir hem de büyüdüğü şehir, onun sosyal ve kültürel hayatını şekillendiren önemli faktörler olarak öne çıkmaktadır.