Hazır beton ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Albayrak Hazır Beton, Borsa İstanbul'da işlem görmek üzere halka arz sürecini başlattı. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzda yatırımcılar, başvuru tarihleri, hisse fiyatı, dağıtım yöntemi, katılım endeksi uygunluğu ve başvuru yapılabilecek bankaları yakından takip ediyor. Peki, Albayrak Hazır Beton halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? Albayrak Hazır Beton halka arz katıım endeksine uygun mu? Detaylar...

ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Albayrak Hazır Beton halka arzında yatırımcıların en çok araştırdığı konuların başında kişi başına kaç lot düşeceği geliyor.

Şirketin halka arzında tamamen eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Kesin lot miktarı ise talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından halka arza katılan yatırımcı sayısına göre netleşecek. Bu nedenle yatırımcı sayısı arttıkça kişi başına düşecek lot miktarı da azalabilecek.

Halka arz kapsamında;

49 milyon adet pay sermaye artırımı yoluyla,

21 milyon adet pay ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak.

Böylece toplam 70 milyon adet pay satışa çıkarılacak. Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranının yüzde 28 olması planlanıyor. Brüt halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 2,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor.

Talep yoğunluğuna göre hazırlanan tahmini lot dağılımı ise şu şekilde:

150 bin katılım: 466 lot

250 bin katılım: 280 lot

500 bin katılım: 140 lot

1 milyon katılım: 70 lot

1,5 milyon katılım: 47 lot

2 milyon katılım: 35 lot

Bu rakamlar yalnızca olası katılım senaryolarına göre hazırlanan tahmini hesaplamalardır. Kesin lot dağılımı, talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklanacaktır.

HALKA ARZ TAKVİMİ VE İŞLEM DETAYLARI

Albayrak Hazır Beton'un halka arzında talep toplama işlemleri 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

Halka arzın öne çıkan bilgileri şöyle:

Şirket: Albayrak Hazır Beton

İşlem kodu: ALBTN

Pay fiyatı: 38,60 TL

Talep toplama yöntemi: Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama

Dağıtım yöntemi: Tamamen eşit dağıtım

Toplam halka arz edilen pay: 70 milyon adet

Halka açıklık oranı: %28

Brüt halka arz büyüklüğü: Yaklaşık 2,7 milyar TL

Şirket hisseleri, halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul'da ALBTN koduyla işlem görecek.

ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Albayrak Hazır Beton halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, Borsa İstanbul'da işlem yetkisi bulunan banka ve aracı kurumlar üzerinden talepte bulunabilecek.

Başvurular, banka veya aracı kurumların yatırım ya da hisse alım ekranları üzerinden ALBTN.HE kodu seçilerek gerçekleştirilecek.

Emir girişlerinde ise yalnızca "İptale Kadar Geçerli" emir tipi kullanılabilecek.

ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Halka arza ilişkin yayımlanan bilgilerde Albayrak Hazır Beton'un katılım endeksi kriterlerini karşıladığı belirtildi.

Bu kapsamda şirketin halka arzı, katılım esaslı yatırım yapan yatırımcılar açısından uygun halka arzlar arasında yer alıyor.

Katılım endeksi uygunluğu bilgisi, halka arz sürecine ilişkin yayımlanan resmi bilgiler doğrultusunda paylaşılmış olup, yatırımcılar değerlendirmelerini bu çerçevede yapabiliyor.