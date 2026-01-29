Akhan Un, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile halka arz sürecini başlattı. Toplam 35.000.000 TL nominal değerli payın satışa sunulacağı bu halka arz ile şirketin özkaynaklarını güçlendirmesi ve üretim kapasitesini artırması hedefleniyor. Peki, Akhan Un (AKHAN) halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? Akhan Un halka arz katılım endeksine uygun mu? Detaylar...

AKHAN UN (AKHAN) HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Akhan Un halka arzında dağıtılacak pay miktarı, yatırımcı sayısına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Özellikle bireysel yatırımcılar için planlanan lot dağılımı şöyle:

150 Bin katılım → 218 Lot (4687 TL)

250 Bin katılım → 131 Lot (2816 TL)

350 Bin katılım → 94 Lot (2021 TL)

500 Bin katılım → 66 Lot (1419 TL)

700 Bin katılım → 47 Lot (1010 TL)

1.1 Milyon katılım → 30 Lot (645 TL)

1.6 Milyon katılım → 20 Lot (430 TL)

2.2 Milyon katılım → 15 Lot (322 TL)

Bu tablo, yatırımcıların sermaye büyüklüğüne ve katılım taleplerine göre planlama yapabilmesi için rehber niteliğinde. Halka arzın küçük yatırımcılar için uygun lot seçenekleri sunması, geniş bir yatırımcı kitlesine hitap etmesini sağlıyor.

AKHAN UN HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için merak edilen konu: Akhan Un (AKHAN) halka arz katılım endeksine uygun mu? Cevap net: Evet, Akhan Un katılım endeksine uygundur.

AKHAN UN (AKHAN) HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Akhan Un'un halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, çok sayıda aracı kurum ve banka üzerinden başvuru yapabilir. Halka arz, hem katılım bankaları hem de geleneksel bankalar aracılığıyla erişilebilir durumda. İşte Akhan Un (AKHAN) halka arzının sunulduğu banka ve aracı kurumlar:

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

T.O.M Katılım Bankası A.Ş

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Bank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

Bu geniş banka ve aracı kurum ağı, yatırımcıların kolay erişim ile halka arza katılımını mümkün kılıyor.

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.